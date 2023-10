ไทยชนะ! ‘ซูโฮ’ เผยเสียงกรี๊ดแฟนไทยดังที่สุดในโลก เลิฟผัดไทย-อยากไปเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ Fashion Hall ชั้น 1 สยามพารากอน ชาว EXO-L ส่งเสียงกรี๊ดกันให้สนั่น ‘คิม จุนมยอน’ หรือ ‘ซูโฮ EXO’ หัวหน้าและโวคอลหลักเสียงหวานของวง EXO ได้บินลัดฟ้ามาแลนดิ้งที่ประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี-ไทย 2023-2024 ในกิจกรรม Into The Korea-Verse : Trendy Autumn Multiverse with K-Pop and T-Pop Star

งานนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ถูกใจสำหรับบรรดาแฟนคลับเกาหลีเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้พบหนุ่มซูโฮให้หายคิดถึงแล้ว ยังจะได้ดูโชว์พิเศษจากเจ้าตัวที่เตรียมเสิร์ฟแฟนคลับชาวไทย ชนิดที่สนุกจนฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว

ภายหลังจากการปรากฏตัว ซูโฮได้โบกมือทักทายสื่อมวลชนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม โดยเจ้าตัวเผยว่า ปกติแล้วตนมาประเทศไทยกับสมาชิกวง EXO บ่อยมาก เพื่อเดินทางมาจัดคอนเสิร์ต ซึ่งครั้งนี้นั้นต่างจากการมาเยือนไทยครั้งก่อนๆ เนื่องจากทำให้ตนมีความรู้สึกเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศไทย เพราะแฟนคลับชาวไทยมีความสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมากขึ้น ในขณะชาวเกาหลีก็มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยเช่นเดียวกัน การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้จึงมีเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องนี้เพิ่มเข้ามาด้วย

โดยเสน่ห์ของประเทศไทยสำหรับซูโฮนั้น เจ้าตัวไม่ลังเลที่จะตอบว่า เป็น ‘เอ็นเนอร์จี้’ ของแฟนคลับชาวไทย พร้อมเผยว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ตอบไปในทุกสัมภาษณ์ว่าแฟนคลับชาวไทยมีพลังมาก และตนพูดเสมอว่าเสียงกรี๊ดของแฟนคลับชาวไทยดังที่สุดในโลก ได้ยินอย่างนี้แล้ว เหล่า EXO-L คงรู้สึกภูมิใจและประทับใจไปตามๆ กัน

เมื่อถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป หนุ่มซูโฮเผยว่า เป็น ‘เกาะสมุย’ ตนเคยเห็นแค่ในรูปและรู้สึกว่าสงบ และสวยมาก ส่วนอาหารไทยที่ซูโฮจิ้มเลือกว่าอยากกินที่สุดนั้นคือ ‘ผัดไทย’ พร้อมทั้งระบุว่า หากมีโอกาสก็อยากเดินทางไปเที่ยวที่เกาะสมุย และทานผัดไทยที่นั่น

พร้อมทั้งโชว์ทักษะการพูดภาษาไทย ที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่าเป็นประโยคที่พูดบ่อยที่สุดอีกด้วยว่า ‘ผมรักคุณ’ งานนี้แฟนคลับได้ยินเป็นอันใจละลายไปกับความหล่อ ผสมกับความน่ารักในคนคนเดียว

ทั้งนี้ ซูโฮยังเผยถึงผลงานที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ มิว ศุภศิษฏ์ เมื่อปลายปีที่แล้ว และหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินชาวไทยท่านอื่นๆ รวมถึงการปรากฏตัวในละครไทยอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังฝากถึงผลงานละครที่ตอนนี้กำลังเริ่มถ่ายทำ เป็นซีรีส์ย้อนยุคที่เกาหลี คาดว่าจะออกอากาศในปีหน้า แฟนๆ รอติดตามกันได้เลย

นอกจากนี้ หนุ่มซูโฮ แล้ว KTO ยังได้ขนทัพศิลปินอีกมากมายเพื่อมอบความสนุกแบบไม่อั้น และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ไปจนถึงโปรโมชั่นเด็ดๆ เอาใจคนรักเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 2 ตุลาคมนี้ โดยปักหมุด 4 ห้างดังชั้นนำของกรุงเทพฯ ได้แก่ ไอคอนสยาม, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และดิเอ็มควอเทียร์