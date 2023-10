‘หนิง ปณิตา’ ประกาศกลับมาใช้นามสกุล ‘พัฒนาหิรัญ’ แล้ว ปลื้มคว้ารางวัลที่สิงคโปร์

‘หนิง ปณิตา‘ ประกาศ กลับมาใช้นามสกุล ‘พัฒนาหิรัญ‘ แล้ว ปลื้มคว้ารางวัลที่สิงคโปร์

รักไม่รุ่ง แต่งานปังมาก สำหรับ ผู้จัด–นักแสดงคนดัง หนิง ปณิตา ที่ล่าสุดบินสิงคโปร คว้ารางวัล Hofs Award 2023 สุดยอด CEO แห่งปี พร้อมประกาศบนเวทีได้กลับมาใช้นามสกุล ‘พัฒนาหิรัญ‘ ของตัวเองแล้ว

โดยแบรนด์ SEWA (เซวา) ได้รับรางวัล Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 สาขา SKINCARE HALL OF FAME สกินแคร์ยอดเยี่ยม ซึ่ง งานนี้ หนิง ปณิตา พร้อมด้วย CEO SEWA ปุ๊ก เบญจกิติ เมฆแสน ก็ได้เดินทางไปรับมอบรางวัลถึงประเทศสิงคโปร์ และ งานนี้ หนิง ยังได้รับรางวัล The Pinnacle CEO Performance of the Year อีกด้วย

โดยหลังขึ้นรับรางวัล เจ้าตัวก็ได้เผยถึงความรู้สึกกล่าว ขอบคุณรางวัลที่ได้รับอย่างภาคภูมิใจ พร้อมประกาศบนเวทีด้วยความตื่นเต้น ดีใจ บอกว่า

“พิธีกรประกาศว่า ปณิตา พัฒนาหิรัญ เพิ่งได้กลับมาใช้นามสกุลนี้ครั้งแรก กับรางวัลที่ทรงคุณค่ามากๆ เป็นการประกาศนามสกุลที่มีความหมายสำหรับหนิงมาก ในฐานะที่เป็น CEO เป็นผู้บริหาร“