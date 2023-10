เตรียมเป็นเจ้าสาว ‘มิ้นท์ ณัฐวรา’ น้ำตาไหล แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติก

มีข่าวดีอีกรายแล้ว สำหรับ นางเอกสาว มิ้นท์ ณัฐวรา วงศ์วาสนา ที่ล่าสุดเดินทางไปเที่ยวยุโรปกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ หยาง วิธวิทย์ ฟูจิตนิรันดร์ โดยงานนี้สาวมิ้นท์ก็เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมาก เมื่อแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานขณะนั่งเรือหรูชมวิวสุดโรแมนติก พร้อมสวมแหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้าย ที่ทำเอามิ้นท์ถึงกับน้ำตาไหลไม่หยุด

โดยงานนี้ว่าที่เจ้าสาวได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมบอกไว้ว่า

“And i said “Yas!” i will marry you anytime and anywhere. Love you🤍 @wittawit_pkg 9/10/2023💍” (และฉันพูดว่า ‘ตกลง’ ฉันจะแต่งงานกับคุณไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่ รักคุณ)