‘เอส กันตพงศ์’ ยิ้มสดใส เปิดใจคิดถึงการทำงาน เผยอาการกระทบกระเทือนความจำ

กลับมาให้แฟนๆ ได้เห็นหน้าแล้วสำหรับพระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ หลังรักษาตัวอยู่นานล่าสุดก็ออกมานั่งพูดคุยในรายการเที่ยงบันเทิงสด ทางช่อง 7 ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสดใสหล่อเหลาเหมือนเดิม โดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาพูดคุยกับแฟนๆ และประทับใจมากกว่านั้นคือเจอพี่ๆ หลายท่าน

“ดีใจและมีความสุขได้กลับมาพื้นที่แห่งความทรงจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำ ช่วงที่ความทรงจำของผมหายไป คุณหมอก็บอกว่าให้พยายามเจอเพื่อนๆ ในอดีต เจอคนรู้จักเพื่อคุย สมองก็จะคิดตามและคิดได้ ซึ่งผมก็งงผมเข้ามาที่ช่อง อ๋อ ร้านนี้เราเคยไป คนนี้เราเคยเจอ หมอพูดถูกจริงๆ”

ตอนนี้เรื่องสุขภาพ เอสเผยว่า มีฝังเครื่องเอาไว้ที่หัวใจ เผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในอนาคตเครื่องนี้สามารถปั๊มช่วยได้ให้ไม่มีข้อผิดพลาด และสิ่งที่คุณหมอให้ทำคือการเล่นเกมฝึกสมอง เกมวางแผน

รวมถึงตอนนี้สามารถออกกำลังกายได้แล้ว หลังฝังเครื่องที่หัวใจจนสามารถเริ่มยกแขนได้กลับบ้านวันแรกก็ฝึกมวยไทยเลย แต่วันที่สองคือนอนเจ็บ อีกสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย เอสบอกคือ ธรรมะ เพราะตั้งแต่เด็กๆ เป็นคนที่ชอบไหว้พระนั่งสมาธิ

“อย่างตอนอยู่โรงพยาบาลคุณหมอจะรู้ ถ้าผมกำลังสวดมนต์เดี๋ยวคุณหมอจะค่อยกลับมาใหม่ เพราะผมจะตื่นมาประมาณ 7.00-8.00 น. กว่าจะสวดมนต์เสร็จก็ประมาณ 9.00-10.00 น. คุณหมอถึงจะเข้ามาได้”

“ถามว่าคิดถึงงานขนาดไหน ต้องบอกเลยว่าความคิดแรกตั้งแต่ผมอยู่โรงพยาบาลลืมตามาก็คือ I have to go out, I have to go work อยากจะไปทำงานมาก พอเริ่มกลับมาใกล้เคียงเดิมมากๆ ก็รู้สึกอยากกลับมาทั้งงานละคร งานพิธีกร ซึ่งในการที่จะกลับมาถ้าพร้อมเมื่อไหร่ผมแฮปปี้มากๆ อยากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ผม ผมสัญญาจะทำอย่างเต็มที่”

พร้อมกับส่งคลิปน่ารักๆ ทักทายแฟนๆ โดยมีเนื้อหาที่เอสพูดทั้งหมดว่า

“สวัสดีแฟนคลับของเอสทุกท่าน ขอบคุณมากๆ ที่ส่งกำลังใจเป็นความสุขของเอสมากๆ เลย ตอนอยู่โรงพยาบาลก็พยายามจะดูว่าแฟนคลับพูดอะไรหรือเสิร์จอะไรถึง แต่ต้องขอโทษด้วยที่มือถือผมเปิดไม่ได้ อย่างไอจีไม่ได้ตอบเพราะยังจำรหัสอะไรไม่ได้ เพราะยังมีอาการกระทบกระเทือนกับเรื่องความจำนิดนึงนะครับ แต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆ และคิดถึงแฟนคลับทุกท่านจริงๆ นะครับ หวังว่าจะมีโอกาสเจอแฟนคลับที่งานทุกคน”