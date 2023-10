ดีเจมะตูม ได้ข้อคิด หลังถูกประชิดบริการขัดรองเท้า รีบยกมือไหว้ เคารพหัวใจทุกอาชีพ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ดีเจมะตูม พิธีชื่อดัง ซึ่งเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ได้แชร์เรื่องราวประทับใจผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า

” dj mahtum clean clean shoes shoes “ หลังจากสิ้นเสียงก็มีผู้ชายกำยำสองคน รีบเข้ามาถอดรองเท้าเราไปขัดทันที! ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก ผู้ชายซึ่งมีอายุมากกว่าตูมตั้งใจขัดรองเท้าตูมแบบสะอาดมาก

ตูมนั่งดูพวกเค้าตั้งใจบรรจงขัดรองเท้าให้จนมาคิดได้ว่า แม้โอกาสของคนเราจะไม่เท่ากันก็ตาม แต่ถ้าเราตั้งใจทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริต ไม่งอมืองอเท้า ขยันอดทน ไม่ว่าจะอาชีพไหนๆ ก็มีเกียรติและสมควรได้รับเกียรติเช่นกัน

ที่ตูมยกมือไหว้เค้า ไม่ใช่เพราะให้เกียรติในสิ่งที่เค้าทำให้ตูมเพียงอย่างเดียว มันเป็นอาชีพและหน้าที่เค้าอยู่แล้ว ลูกค้าคนอื่นๆไม่ไหว้ เค้าก็ตั้งใจขัดแบบนี้เลยครับ แต่ตูมยกมือไหว้ ‘หัวใจ’ ของการให้บริการของเค้า

ไม่น่าเชื่อว่าค่าเสียหายเพียงราคา 50,000vnd (ประมาณ 75บาทไทย) แต่ตูมเหมือนได้รองเท้าคู่ใหม่เลยครับ สุดท้ายอยากบอกว่า ไม่มีอาชีพไหนต่ำ ถ้าทำด้วยหัวใจที่สูง ขอแค่ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด สักวันความตั้งใจ และความขยันของเรา จะทำให้ไม่มีทางอับจนหนทางครับ…

Thank you for your service mind and It was great to talk with you guys! I love you Vietnam”