‘พิม พิมพ์มาดา’ ส่งกำลังใจ ‘น้ำหวาน’ เชื่อจะผ่านเรื่องยากๆ ไปได้

หลังจากที่ น้ำหวาน พิมรา หรือ น้ำหวาน ซาซ่า ได้ออกมาประกาศเลิกรา กวาง AB Normal ไปแล้วนั้น นอกจากจะมีกำลังใจจากแฟนๆ ส่งเข้ามาอย่างเนืองแน่น ล่าสุด พี่สาวคนสนิท อย่าง พิม พิมพ์มาดา หรือ พิม ซาซ่า ก็ได้ออกมาโพสต์ส่งกำลังใจให้น้องสาวไว้ว่า

“พี่พิมพ์รู้ว่าหวานกำลังเจอเรื่องที่หนักและยาก ลำบากใจที่สุด แต่ไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนอยากให้รู้ว่าหวานไม่ได้อยู่คนเดียว หวานมีพี่พิมพ์กับแก้วอยู่ตรงนี้เสมอนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกัน กำลังใจส่งให้หวานและครอบครัวอันเป็นที่รักของเราที่สุด ฝากกอดไปถึงแม่ปูด้วยนะคะ พี่พิมพ์รู้ว่าหวานเก่ง หวานมีสติ มันจะผ่านไปได้อย่างดีแน่นอน .. you know how much i love you ❤️ #ขอcommentแบบน่ารักและส่งกำลังใจนะคะ”