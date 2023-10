ฮาโลวีนหวานปนแซ่บ ‘คิมเบอร์ลี่-หมาก’ เมินธีมหลอน จัดเต็มแปลงร่างเป็นเทพเจ้ากรีก

จัดเต็มกับเทศกาลฮาโลวีนมาทุกปี สำหรับ นางเอกสาว คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงที่ความรักล้นอกหลังจากเข้าพิธีวิวาห์มาหมาดๆ ปีนี้เลยดูจะไม่เข้าธีมผีๆ สักเท่าไหร่ เพราะงานนี้ คิมเบอร์ลี่ แปลงร่างเป็นเทพีแห่งความรัก อะโฟรไดท์ (Aphrodite) ที่เซ็กซี่ไม่เบาเพราะเปิดอกสวยฉ่ำ

นอกจากนี้ยังมีรูปคู่กับสามีพระเอกหนุ่ม หมาก ปริญ สุภารัตน์ ที่มาในธีมเทพกรีกคู่กัน อย่าง แอรีส (Ares)เทพแห่งสงคราม



โดยเจ้าตัวได้ใส่แคปชั่นไว้ว่า “Love is the most powerful force in the world.” Ares & Aphrodite 🤍✨”