‘แบมแบม‘ ก็ฮอตเกิ๊น! จัดเต็มเปิดแอเรีย52 ที่ไทย อากาเซ่รวมพลแน่นสเตเดี้ยม

มาซัพพอร์ตกันแบบจัดเต็มสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนเมียหลวง เมื่อเหล่า อากาเซ่ไทย พร้อมใจกันกดบัตรคอนเสิร์ตเดี่ยวเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในชีวิต ของศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยชื่อดังระดับโลก แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุลหรือ แบมแบม GOT7 ในงาน “2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in BANGKOK” กันจนขายหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งทั้ง 2 วัน รวมแล้ว 50,000 ใบ แถมขนแฟชั่นชุดธีมดำ–แดง และอวกาศ มาเชียร์กันแบบสู้แดดสู้ฝนกันสุดๆ ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม (Thunderdome Stadium)

ด้าน แบมแบม ก็ไม่น้อยหน้าจัดเต็มเล่นใหญ่ ทั้งแสง สี เสียง และพลุ มาเปิดฉากแอเรีย 52 ต้อนรับแฟนๆ ด้วยเพลงWheels Up, Pandora, Sour&Sweet, Ride or die, Let’s Dance และ Who Are You ที่กับเพอร์ฟอร์มสุดเจ๋งเวทีแทบลุกเป็นไฟ ท่ามกลางทะเลสีเขียวจาก ‘อากาบง’ (แท่งไฟวง GOT7) และเสียงกรี๊ดดังกระหึ่ม

ก่อนจะมาพูดคุยทักทายทุกคน เดินไปหาทุกโซนทั่วสนาม พร้อมต้อนรับสู่แอเรีย 52 ชวนให้ทุกคนในคอนเสิร์ตสนุกไปด้วยกันอย่างเต็มที่ เก็บโมเมนต์ประทับใจที่แฟนๆ มากันแน่นสเตเดียม และไปต่อกับเพลง Wings เพลงที่มีความหมายสื่อถึงอากาเซ่ นกน้อยจากขนนกเล็กๆ กลายเป็นปีกคอยโอบอุ้มแบมแบมมาตลอด ตามด้วยเพลง Take It Easy, GHOST

แล้วมาฮอตปรอทแตกแปลงร่างเป็น FIRE BOY ฉีกเสื้อโชว์หุ่นลีนที่ฟิตมาเต็มที่เพื่อเป็นสเปเชียลโชว์ที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่ออากาเซ่ไทยโดยเฉพาะ และส่งต่อให้แขกรับเชิญคนพิเศษที่อยู่ข้างๆ กันมาตลอดอย่าง มาร์ค ต้วน พี่ใหญ่วงGOT7 ที่มาพร้อมเพลง Everyone Else Fades, You World และ Fallin’ เพลงใหม่ที่่ออนสเตจให้แฟนคลับไทยได้ชมเป็นครั้งแรก ก่อนที่ มาร์ค–แบม จะมาโชว์ร้องเต้นเพลง TIPPY TOE ด้วยกันที่นี่ที่แรก ก่อนจะปลุกเลือดอากาเซ่ทั้งสเตเดียมด้วย 2 เพลงฮิต NANANA และ Lullaby จากวง GOT7 เสียงกรี๊ด เสียงแฟนชานดังสนั่น ฟินกันยกด้อม

ไปสนุกกันต่อกับโชว์ที่แฟนๆ รีเควสเพลง Air และ Subliminal พร้อมความเซ็กซี่แบบฉบับแบมแบม ต่อด้วยเพลงriBBon ที่แจ้งเกิดแบมแบมในฐานะศิลปินเดี่ยว ตามด้วย Look so fine, พี่ไม่หล่อลวง, Do You, Hard Carry, Girls Girls Girls และปิดท้ายด้วยเพลง riBBon อีกครั้ง ก่อนจะโบกมือลากันเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข