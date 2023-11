‘CRAVITY’ เวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทย ทำลอบิตี้ฟินยกฮอลล์

จบลงไปแล้วแบบสมการรอคอย กับเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของ CRAVITY (คราวิตี้) ศิลปินบอยแบนด์ภายใต้สังกัด Starship Entertainment กับงาน 2023 CRAVITY THE 1 st WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN BANGKOK ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โดยมี LUVITY (ลอบิตี้: ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาส่งกำลังใจให้แน่นฮอลล์

โดย หนุ่มๆ CRAVITY ได้เปิดโชว์กับบทเพลง Get Lifted, Baddie, My Turn, Give me your love, Maybe Baby และ JUMPER เพลงไฮไลต์ที่ทั้งโปรดักชั่นและการแสดงจัดเต็มแบบสุดๆ โดยคอนเสิร์ตในประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่หนุ่มๆ CRAVITY ได้แสดงเพลงไตเติลหลักอย่าง Ready or Not ให้แฟนๆ ชาวไทยได้ดูเป็นครั้งแรกอีกด้วย! เรียกว่าคัดสรร 20 บทเพลงอย่างตั้งใจ เพื่อนำมาฝากแฟนๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้จุใจแบบสุดๆ

นอกจากนี้ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต แฟนๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับหนุ่มๆ อีกด้วย ทั้งแฟนโปรเจ็กต์สุดซึ้งกับข้อความน่ารักๆ และเค้กที่มีข้อความบอกว่า “คราวิตี้ Performance สุดปัง ขอบคุณกับความตั้งใจและทำงานอย่างหนักในเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้” นับเป็นโมเมนต์ดีๆ ส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้