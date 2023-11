ฉลองล้านวิว ‘ขอโทษที่ไปต่อไม่ไหว’ และเตรียมสนุกที่ ‘ริมผา มิวสิก เฟสติวัล’ กับ ‘เฉลียง’ คอนเสิร์ตอีกครั้ง

*ขอโทษที่ไปต่อไม่ไหว

ซิงเกิ้ลใหม่จากศิลปินหนุ่ม เพียว คณิน วัฒนภาเกษม สังกัดค่าย BH BrickHouse รอบนี้มากับเพลง ‘ขอโทษที่ไปต่อไม่ไหว’ (Time to let go) บทเพลงบัลลาดที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตคู่รักที่มีความฝันอยากจะมีครอบครัวที่ดี มีอนาคตที่ดี แต่ยิ่งอยู่กันไปต่างคนต่างมีเรื่องที่ต้องทำ อดทนดำเนินชีวิตคู่จนมาถึงจุดอิ่มตัว ที่ทั้งสองคนต้องยอมรับความจริงว่าไปด้วยกันไม่ได้และถึงเวลาที่ต้องบอกลา

และเมื่อไม่นานมานี้ยอดวิวก็ทะลุหลักเป็นที่เรียบร้อย ทางค่ายก็ได้ปล่อยเวอร์ชั่น Acoustic Live Session

สุดพิเศษ คว้านางเอกสาว พิม พิมประภา ตั้งประภาพร มาร่วมฟีทเจอริ่ง ร่วมถ่ายทอดความเจ็บปวดของชีวิตคู่รักให้เพลงนี้ออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

*ริมผา มิวสิก เฟสติวัล

เทศกาลดนตรี ริมผา มิวสิก เฟสติวัล กลับมาอีกครั้ง โดยคราวนี้เฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์ ในฐานะผู้จัด ชวนบรรดาขาตี้ไปสนุกกันในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กม.21 ธนะรัชต์ เขาใหญ่ ซึ่งเตรียมไว้พร้อม 3 เวทีคอนเสิร์ต คือ เวทีมหานิยม, เวทีมหาเสน่ห์, เวที มหาสนิท / มหาระทวย / มหารัญจวน และยังมี ริมผาบาร์ บาร์มหาประลัย กับนักร้อง นักดนตรี มากกว่า 40 วง ที่จะขึ้นโชว์ อาทิ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, เสก โลโซ, โฟร์อีฟ (4EVE), พาราดอกซ์, สล็อต แมชชีน, โพลีแคท, ยังโอม, ซิลลี่ ฟูลส์, คณะขวัญใจ, สครับบ์, โลโมโซนิค, แทททูคัลเลอร์ ฯลฯ

บัตรเข้าชมราคา 1,500 บาท แต่ถ้าซื้อภายใน 16 พ.ย. นี้จะมีโปรฯมหาคู่ ซื้อ 1 แถม 1 ใบ ในจำนวนจำกัด ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส All Ticket ในร้าน 7-Eleven หรืออินบ๊อกซ์เพจ RIMPHA MUSIC FESTIVAL

*Reborn from Screen



เวอร์ชั่นแรกได้รับการต้อนรับล้นหลาม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จึงนำกระเป๋ารักษ์โลก จากโครงการ “Green Cinema” โรงหนังรักษ์โลก กลับมาอีกครั้ง โดยนำจอหนังที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาผลิตเป็นกระเป๋า ด้วยคอนเซ็ปท์ “I am Reborn from Major Cineplex Screen” ซึ่งคราวนี้ ได้ผนึกความร่วมมือ Collaboration กับแบรนด์ไฮสตรีทแฟชั่นฮิตของไทย Pronto สร้างงานมาแบบ 3 ขนาด มีราคาตั้งแต่ 590 /990 และ 1,290 บาท โดยเปิดรับพรีออเดอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada แล้ว

*Algorithmic Organisms



ซัมซุง ร่วมกับ Xumiiro แกลลอรี่ชื่อดังจาก LA สหรัฐอเมริกา และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) จัดงานเปิดนิทรรศการ Algorithmic Organisms นำผลงานล่าสุดของ 0010×0010 ศิลปินดิจิทัลอาร์ตระดับแนวหน้าของโลกมาให้ชม ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

*เฉลียง RESTAGE

จัดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายน แต่คนก็ยังอยากดูอีก วงเฉลียงจึงตัดสินใจจัด คอนเสิร์ต เฉลียง Rare Item RESTAGE โดยตั้งใจให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นและใกล้ชิดกว่าเดิม ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม เวลา 14.00 น.

โดยพวกเขาบอกว่า ‘ถ้าแสดงแล้วเล่นเหมือนเดิมก็อย่าว่ากัน เพราะมันคือการเล่นซ้ำ ถ้ามาดูแล้วเล่นไม่เหมือนเดิม ก็อย่าว่ากัน เพราะจำไม่ได้ว่าหนก่อนเล่นอะไรไว้’

ไปซื้อบัตรกันได้ที่ https://bit.ly/RESTAGETicket หรือเคาน์เตอร์ Thaiticket Major ทุกสาขา โดยบัตรมีราคา 5,000 (มาพร้อมของที่ระลึก )/ 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 1,200 และ 800 บาท