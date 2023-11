Spotify มอบจานเงินให้ ‘ลิซ่า’ – โชว์เจียวไข่ ทุบสถิติยอดฟัง Money เกินพันล้านครั้ง

Spotify เรียกน้ำย่อย วินาทีมอบจาน ฉลองยอดฟัง Money ทะลุพันล้านครั้ง ให้ ‘ลิซ่า’ งานนี้มีทอดไข่โชว์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน Spotify แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงชื่อดัง ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 22 วินาที เรียกน้ำย่อย ขณะมอบโล่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับจานสีเงินลงโลโก้ของ Spotify ซึ่งจะมอบให้กลับศิลปินที่มียอดสตรีมเพลงมากกว่า 1 พันล้านครั้ง แก่ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป BLACKPINK

โดยระบุว่า “ทำลายสถิติและสมควรได้รับมัน บุคคลต่อไปที่จะถูกแนะนำใน #BillionsClub ได้แก่ ลิซ่า ตอนที่ 4 มาแล้ว”

และในคลิปได้แสดงให้เห็นถึง ลิซ่าที่กำลังโชว์ทอดไข่เจียว และตัดภาพไปที่เธอถือจานดังกล่าวซึ่งระบุว่า เพลง MONEY ของลิซ่านั้นมียอดสตรีมมิ่ง รับฟังทะลุ 1 พันล้านครั้ง

ก่อนที่ลิซ่าจะอ่านจดหมายซึ่งแนบมากับจานดังกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่า “ยินดีกับศิลปินหญิงเดี่ยว เคป๊อปคนแรกที่มียอดสตรีมมิ่งเพลงแล้ว 1 พันล้านครั้ง ในประวัติศาสตร์ของ Spotify เย้”

breaking records and serving while doing so. LISA is the next inductee into the #BillionsClub. 💖 episode 4 drops soon. @BLACKPINK pic.twitter.com/WqRlYPQxHQ

— Spotify ❤️ K-Pop (@SpotifyKpop) November 13, 2023