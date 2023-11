‘Supersound Festival 2023’ วันแรก จัดเต็มความสนุก!

จบลงไปแล้วกับงาน Supersound Festival 2023 ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้กับศิลปินทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ

สำหรับรางวัลในแต่ละสาขาได้แก่

HipHop Producer of The Year ได้แก่ ZICO

Best Alternative Artist of the Year ได้แก่ DPR IAN

Super Rookie of The Year ได้แก่ BOYNEXTDOOR

Best Male Group of The Year ได้แก่ iKON

Best Girl Group Performers of The Year ได้แก่ fromis_9

Asian Fans Choice of The Year ได้แก่ YOUNGJAE GOT7

Best Rapper of The Year ได้แก่ B.I

เปิดตัวความมันส์ในวันแรกด้วย Waterfall จาก B.I และแน่นอนว่า จะต้องมีเพลงเด็ดอย่าง Loved + BTBT ตามมาด้วยความสดใสของ สาว ๆ เกิร์ลกรุ๊ป fromis_9 ที่ต้องบอกว่าน่ารักสดใสมากขึ้นมาทันทีที่เริ่ม Stay This Way และ We Go We Go

ตามมาด้วยหนุ่มสุดฮอตอย่าง DPR IAN ที่ออกมาเรียกเสียงกรี๊ดไปตั้งแต่ช่วง Fancam Moment และเท่สุดๆ ในเพลงเปิดตัวอย่าง Mito Reborn และปิดท้ายความเท่ด้วยเพลง Nerve ทันทีที่ 5 หนุ่ม iKON ขึ้นบนเวที ก็สร้างความสั่นสะเทือนทั้งฮอลล์

ตามมาด้วย YOUNGJAE ที่เอาซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดอย่าง DO IT ที่ทำเอาโยก ๆ กันทั้งฮอลล์ และปิดท้ายความมันส์ด้วย แรปเปอร์นักแต่งเพลง อย่าง ZICO และความสนุกในค่ำคืนนี้ก็ปิดตัวลงอย่างงดงาม ใครที่พลาดคอนเสิร์ตวันนี้ไป พรุ่งนี้ (19 พ.ย.) ยังมีอีกหนึ่งวัน พร้อมกับเบเนฟิตปังๆ ที่แฟน ๆ เคป็อบต้องห้ามพลาด