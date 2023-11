ดารา-คนบันเทิง ส่งกำลังใจให้ ‘แอนโทเนีย’ หลังคว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2023

เข้าใกล้มง Miss Universe 2023 ที่สุดในรอบหลายปี สำหรับ แอนโทเนีย โพซิ้ว ตัวแทนจากประเทศไทย กับการคว้ารองอันดับ 1 มาให้แฟนๆ ชาวไทย โดยงานนี้ เหล่าคนบันเทิงที่ตามลุ้นตามเชียร์และคอยส่งกำลังใจให้ แอนโทเนีย ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงตัวแทนคนไทยอย่างภาคภูมิใจว่า

นางเอกสาว เบลล่า ราณี ก็ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า

“You are the PRIDE of Thailand 🇹🇭 @porxild #1strunnerup #missuniverse2023#missuniversethailand”

ด้าน นักร้องสาว กระแต อาร์สยาม ก็ได้บอกไว้ว่า

“❤️👑 หนูคือ ควีนในใจอันดับ 1 ของพี่แตร ภูมิใจในตัวน้องมาก น้องเก่งมากและสวยมากจริงๆ #รักน้องแอน

ขอบคุณน้องแอน @porxild ที่สร้างความประทับใจและทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขที่สุด

พร้อมซัพพอร์ตน้องสุดกำลังค้าบบบบ🤩

The UNIVERSE is YOU

Anntonia Porsild, 1st runner up !

The 72nd Miss Universe”

ตัวแม่นางงามรุ่นพี่ บุ๋ม ปนัดดา ก็ได้โพสต์ภาพกับแอนโทเนีย พร้อมความในใจว่า

“ภูมิใจในตัวหนูมากๆๆ ทำได้ดีมาก ขอบคุณที่แฟนนางงามได้สนุกตื่นเต้นขนาดนี้ so proud of you @porxild 1st runner up Miss Universe #กลับมารับงานพรีเซ็นเตอร์ในไทยจุกๆนะลูก”

อีกหนึ่งอดีตนางงาม เอมมี่ มรกต ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมส่งกำลังใจก้อนโตให้ด้วย

“We are sooooooooo proud of you @porxild and the journey you have taken on behalf of our country. 🇹🇭Thank you for your hard work and effort to stand where you are. You are The Winner for me ja. 👑 19.11.2023”

ขณะที่พิธีกรคนดัง พีเค ปิยวัฒน์ ก็ได้โพสต์คลิปบรรยากาศขณะตามลุ้นหน้าจอ พร้อมบอกว่า

“อันดับ 2 ในโลก

อันดับ 1 ในใจคนไทยทั้งประเทศ!+”

ในส่วนของ วู้ดดี้ วุฒิธร ก็ว่า “ชนะใจคนทั้งประเทศ… รักที่สุด ❤️🇹🇭 (ในหัวมีล้านคำที่ post ไม่ได้)”

รวมถึง อั๋น ภูวนาท ที่ก็ตามลุ้นตามเชียร์จนแทบจะตกเครื่อง

“ถูกคุณเมียแอบถ่าย กลัวจะตกเครื่องเพราะว่าถึงสนามบินแล้ว แต่สามีไม่ยอมไปเช็กอินสักที เพราะมงมันจะลง จะลง จะลง!!!!!

แต่สุดท้ายไม่ลง!!!!!!!!!

นึกไม่ออกว่าจะดีกว่านี้ได้ยังไง จะหาใครแบบนี้ได้อีกในทุกมิติ ไม่รู้จะพูดอะไรเลย หรือเป็นเพราะเลือดกรุ๊ปบีรึป่าว งงง่อยกันไปทั้งผัวทั้งเมีย แต่ขอชมคุณภรรยาหน่อยเถอะ พี่จ๋าบอกพี่อั๋นตั้งแต่วันเข้ากองวันแรกเลยว่า อั๋น..นิคารากัวหวะ!!! ผ่าม!!!! หรือเป็นเพราะเมียชั้นเอง!!!! #missuniverse2023 #แอนโทเนีย”