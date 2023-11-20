บันเทิง

‘จา พนม’ คว้ารางวัล Outstanding Asian Artist 2023 ที่แอลเอ

จา พนมคว้ารางวัล Outstanding Asian Artist 2023 ที่แอลเอ

สุดยอดนักบู๊ของไทย จา พนม ยีรัมย์ หรือ โทนี่ จา คว้ารางวัลอีกแล้ว โดยล่าสุดภรรยาคนสวย บุ้งกี๋ ปิยรัตน์ ได้เผยภาพขณะไปร่วมงาน Star Asian International Film Festival 2023 ที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้บอกเล่าไว้ว่า

⭐️ 🎞️ Star Asian International Film Festival 2023 (SAIFF)  🎞️ ⭐️

In  Los Angeles , USA

มอบรางวัลโดย

ฮัน ซันปิง  (Han Sanping)

Chinese film producer and distributor.

รางวัลที่ได้รับ🏆🏆🏆

– Outstanding Asian Artist 2023 🎉🏆

#starsasianfilmfestival  #saiff”

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