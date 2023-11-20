‘จา พนม‘ คว้ารางวัล Outstanding Asian Artist 2023 ที่แอลเอ
สุดยอดนักบู๊ของไทย จา พนม ยีรัมย์ หรือ โทนี่ จา คว้ารางวัลอีกแล้ว โดยล่าสุดภรรยาคนสวย บุ้งกี๋ ปิยรัตน์ ได้เผยภาพขณะไปร่วมงาน Star Asian International Film Festival 2023 ที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้บอกเล่าไว้ว่า
“⭐️ 🎞️ Star Asian International Film Festival 2023 (SAIFF) 🎞️ ⭐️
In Los Angeles , USA
มอบรางวัลโดย
ฮัน ซันปิง (Han Sanping)
Chinese film producer and distributor.
รางวัลที่ได้รับ🏆🏆🏆
– Outstanding Asian Artist 2023 🎉🏆
#starsasianfilmfestival #saiff”