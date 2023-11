MULTIBIRD จักรวาลธงไชย ฟินไปให้สุด

แฟน ‘พี่เบิร์ด’ ธงไชย แมคอินไตย์ อิ่มอกอิ่มใจไปตามกัน กับ แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย คอนเสิร์ตที่นักร้องขวัญใจของพวกเขาประกาศเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะขนเอาความสนุกในทุกจักรวาลของเขามาเสิร์ฟแบบเต็มพลัง และเขาก็ทำตามนั้น

และนั่นก็ทำให้คนดูที่มาเต็มอิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เริ่มตั้งแต่ซุปเปอร์สตาร์คนดังออกมาทักทาย ไปจนถึงบ๊ายบายอำลานั่นละ

ใน ‘จักรวาลแรก’ พี่เบิร์ดมาพร้อมเหล่าแดนเซอร์ และเพลง ‘TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH’ ที่ทำเอาแฟนๆนั่งไม่ติดเก้าอี้ ขอลุกขึ้นแดนซ์บ้าง ก่อนจะตามมาด้วยเพลง ‘สบาย สบาย’, ‘หมอกหรือควัน’, ‘ทำไมต้องเธอ’ ก่อนปิดจักรวาลแรกด้วย ‘คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น’

แล้วเขาก็พาเข้าสู่ ‘จักรวาลธงไชย ไร้ขอบเขต ไร้ดินแดน’ หยิบเอาเพลง ‘ลองซิจ๊ะ’ มาก่อน แล้วต่อด้วย ‘ใจเย็นๆ’

ไปต่อกันที่ ‘จักรวาลธงไชยไม่จำกัดวัย’ ที่ตั้งใจใช้เพลงสนุกๆอย่าง ‘พริกขี้หนู’ ชวนให้ลุกขึ้นมาขยับแข้งขา พร้อมกับเหล่าแดนเซอร์ตัวน้อยแสนน่ารัก

ชอบอกชอบใจกันถ้วนทั่วดีแล้ว เขาก็ชักชวนให้เข้าไปใน ‘จักรวาลเพลงทองคำ’ ที่ในจักรวาลนั้นมี 6 นักร้อง GOLDEN SONG ทั้ง แอ๊ค , ผิงผิง, โตโต้, พลอย, ภูมิ และ น้ำทิพย์ รออยู่กับเพลงลูกกรุงที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น ‘พรหมลิขิต’, ‘แต่ปางก่อน’, ‘จูบเย้ยจันทร์’, ‘ทำบุญมาด้วยอะไร’ ก่อนที่เจ้าของคอนเสิร์ตจะมาร่วมแจมในเพลง ‘สุขกันเถอะเรา’ เพื่อปิดท้ายจักรวาลไปแบบประทับใจ

แล้วไปต่อกับ ‘จักรวาล นีโอ โกโบริ จักรวาลมิวสิคัลเพลย์’ ที่เล่าเรื่อง ‘โกโบริ’ (เบิร์ด) เดินทางทะลุมิติเพื่อตามหา ‘ฮิเดโกะ’ สาวคนรักที่สัญญา จะไปพบกันบนทางช้างเผือก โดยแต่ละมิติระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับสาวๆหลายคน ทั้ง อิ้งค์ วรันธร, ซานิ นิภาภรณ์ และ วี วิโอเลต ว่าแต่ใครกันแน่ที่เป็นฮิเดโกะ

อย่างไรก็ดีที่ได้รู้ชัวร์ๆคือ พวกเธอต่างก็ช่วยกันนำเพลง ‘อย่าหลบตา’, ‘เสียงกระซิบ’, ‘คนไม่มีแฟน’, ‘ต้องโทษดาว’, ‘ด้วยรักและผูกพัน’ ฯลฯ มาร้องอย่างไพเราะ

จบจากพาร์ทนั้น ก็มาถึงจักรวาลคอนสิร์ต ที่เพลงเมดเล่ย์มากมายถูกจัดเตรียมไว้ ทั้ง ‘คู่แท้’, ‘ก้อนหินกับนาฬิกา’, ‘ผิดตรงไหน’, ‘ถ่านไฟเก่า’, ‘เล่าสู่กันฟัง’ ที่ระหว่างนั้น มาช่า วัฒนพานิช ก็เปิดตัวในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ ซึ่งลุกขึ้นจากที่นั่งคนดูมาร่วมโชว์ในเพลง ‘หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ’

‘พี่เบิร์ด’ ยังจัดเซอร์ไพร์สต่อเนื่อง โดยเปิดตัว เป๊ก ผลิตโชค มาร้องเพลงคู่กันในเพลง ‘สัญญาต้องป็นสัญญา’ และ ‘ไม่มีใครรู้’

ก่อนที่เขาจะโดดขึ้นรถ Bump วิ่งวนทั่วฮออล์เพื่อร้องเพลงพร้อมทักทายแฟนๆ อย่างใกล้ชิด

แล้วจึงปิดท้ายจริงๆกับการเชิญหมู่มวลแขกรับเชิญร่วมร้อง ‘TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH’ ท่ามกลางความสุข และความทรงจำ ดีๆ ที่เขามอบให้ทุกคนอีกครั้ง