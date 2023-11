ช่องวัน ขนดาราถ่ายปฏิทิน, เจาะลึกชีวิต BTS, รอดู ตาโขน, ฟังเพลงเพราะส่งท้ายปีที่ Siam Music Fest 2023



*ปฏิทินช่องวัน 31



ช่องone31 จัดเต็มไม่แพ้ใคร กับ ปฏิทินช่องone31 ปี2567 ที่ขนเหล่าศิลปิน-นักแสดงทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่มารวมไว้ ทั้งป้อง ณวัฒน์, วิว-วรรณรท, บี-น้ำทิพย์, เจษ-เจษฎ์พิพัฒ, ฟิล์ม-ธนภัทร, ไบร์ท-นรภัทร, ตรี-ภรภัทร ฯลฯ โดยคนที่อยากมีไว้ในครอบครอง รอติดตามรายละเอียดได้ในไม่ช้า

*ชีวิตของศิลปินป็อปไอคอน



BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR คือซีรีส์สารคดีความยาว 8 ตอน ที่เจาะลึกถึงชีวิตของศิลปินป็อปไอคอนแห่งศตวรรษที่ 21 สารคดีจะเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน การแสดงต่างๆ รวมถึงฟุตเทจเบื้องหลังของ RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V และ Jung Kook รวมถึงยังจะพาผู้ชมร่วมเดินทางบนเส้นทางการทำงานของวงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ความเป็นมาของวง, การเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์, การได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงาน Melon Music Awards ประจำปี 2013, ความยากลำบากของพวกเขาในช่วง “Danger”, การมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขา, การเปิดตัวครั้งแรกที่ American Music Awards และ Billboard Music Awards, ความรู้สึกของการมีชื่อเสียงในอเมริกา, การขึ้นพูดในงานประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN), การแสดงที่ Rose Bowl Stadium รวมทั้งความตื่นเต้นของการแสดงที่ Wembley Stadium ในลอนดอน

ซีรีส์สารคดีนี้ยังจะเผยให้เห็นถึงช่วงเวลาส่วนตัวที่ผ่านมา รวมถึงให้เห็นทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดของพวกเขา

สำหรับซีรี่ส์ทั้ง 8 ตอนที่จะเริ่มสตรีมในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ทาง Disney+ Hotstar แต่ละตอนมีชื่อว่า The Beginning, Adolescence, Pursuit of Happiness, Disconnected, Welcome!, Begin and Again, Still Purple และ Promise For Tomorrow

*Siam Music Fest 2023

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรี Pepsi, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2023 ที่จะมาสร้างบรรยากาศความสุขส่งท้ายปี ผ่านเพลงเพราะๆ และโชว์ดีๆ จากศิลปินคนโปรดจากทุกแนวดนตรี ในวันที่ 16 และ 17 ธันวาคมนี้ที่สยามสแควร์ ด้วยความร่วมมือหลักจาก Pepsi, สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และ NYLON Thailand

สำหรับศิลปินในงานมีมากกว่า 100 เบอร์ ที่จะผลัดกันขึ้นเวทีที่เตรียมไว้ถึง 5 เวที อาทิ อิ้งค์ วรันธร, สิงโต นำโชค, นนท์ ธนนท์, ยังโอม, ไอซ์ พาริส ฯลฯ ขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เข้าร่วม ดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/siammusicfest

*ตาโขน

ด้วยแรงบันดาลใจจากประเพณีผีตาโขน บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานจังหวัดเลย ได้นำมาพัฒนาเป็นภาพยนตร์เรื่อง ‘ตาโขน’ แล้วมอบให้คู่จิ้น มอส – ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และแบงค์ – มณฑป เหมตาล ร่วมแสดง

ยชญ กรณ์หิรัญ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เล่าว่า “จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้เราพูดคุยกันในทีมว่คอนเซปต์ไหนที่สามารถถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมความเป็นไทยออกมาได้น่าสนใจ เพื่อให้ชาวต่างชาติเสพและสามารถเข้าใจได้ง่าย ดูแล้วเพลิน ๆ พร้อมซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของไทยไปด้วย จึงดึงประเพณีแห่ผีตาโขน มาเผยแพร่ และตีความเล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตร์ เราคาดหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น”

ขณะที่ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก็ว่า “เรามองว่าไม่ใช่แค่การทำภาพยนตร์เรื่องนึง แต่เรากำลังทำให้ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ที่เป็นประเพณีอันดีงามของเราได้ถ่ายทอดออกสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเพณีผีตาโขนเพิ่มขึ้น”