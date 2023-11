‘ฌอห์ณ จินดาโชติ’ ควงแฟนสาวเข้าพิธีวิวาห์ บรรยากาศสุดโรแมนติกที่เชียงราย

ก่อนหน้านี้ พระเอกดัง ฌอห์ณ จินดาโชติ ได้ควงหวานใจ เพชร ภิพัชรา แก้วจินดา เข้าพิธียกฉัตรทำบุญก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ไปแล้วนั้น ล่าสุด ทั้งคู่ก็ได้ถือฤกษ์เข้าพิธีวิวาห์และฉลองแต่ง ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรมแมนติกที่จังหวัดเชียงราย โดยมีเพื่อนทั้งในวงการและนอกวงการของทั้งคู่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ เจ้าบ่าวหมาดๆ ก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมแคปชั่นสุดหวานไว้ว่า

“*PIPA • JINDA

(n.) ซึ่งกันและกัน Last Dance

“Nobody sees what we see” นี้คือท่อนที่เราชอบมากที่สุด พี่มอบเพลงนี้ให้เพชร เมือ 3 ปีก่อน ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเรา และยังกังวล ว่า คู่เราจะไปได้จริงหรือป่าว พอเพชรได้ฟังเพลงนี้เราต่างหันมามองหน้ากันด้วยน้ำตา ว่าเราจะไปให้ถึงวันนั้นให้ได้และพูดว่า มันจะดีมากถ้าพี่เล่นเพลงนี้ให้ฟังในวันนั้น

และมันก็เกิดขึ้นจริงแล้ว นี้คือเพลงที่เราอยากให้พี่เล่นในวันสำคัญและให้คนที่เรารักและรักเราฟังไปพร้อมกัน

แด่.ภรรยา ของ จินดาโชติ

Now they see want we see! #pipajindaซึ่งกันและกัน”