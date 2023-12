#NCT127มาแล้วคับจารย์ กระหึ่มเจ้าพระยา เอ็นซีที127 ลัดฟ้าแจกไซน์ ให้แฟนไทยหายคิดถึง

กลับมาให้คนไทยได้หายคิดถึงอีกครั้ง ก่อนที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ต้นปีหน้า สำหรับหนุ่มๆ NCT127 วงเคป๊อปสุดร้อนแรง ที่มาเจอกับแฟนคลับชาวไทย ในงานแถลงข่าวและแจกลายเซ็น Shopee x NCT 127 Fact Check Fansign & Event in Bangkok ที่เอสเอ็มทรู ร่วมกับ ช้อปปี้ จัดขึ้นที่ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยมี ดีเจนุ้ย รับหน้าที่พิธีกร ในแบบเข้าธีมชุดเขียวนีออนได้ใจ

และทันทีหนุ่มๆทั้ง 8 คน จอห์นนี่ แทยง ยูตะ โดยอง แจฮยอน จองอู มาร์ค แฮชาน ปรากฏตัว ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่มาร่วมงานกันอย่างถล่มทลาย พร้อมได้น้ำพุสีเขียวต้อนรับยิ่งใหญ่ โดยหนุ่มๆ ได้แนะนำตัว หยอดความคิดถึงว่า ตอนนี้ที่เกาหลีหนาวมาก แต่เมืองไทยนั้น อบอุ่นมาก และยังได้แอบ เมอร์รี่ คริสต์มาส แฟนๆชาวไทยล่วงหน้าเล็กน้อย

หลังแนะนำตัวแล้ว หนุ่มๆ NCT127 ก็ได้เปิดเผยถึงอัลบั้มใหม่ Fact Check ที่แทยง มีส่วนร่วมในการออกแบบท่าเต้น และก็ไม่พลาด ที่แทยง ลีดเดอร์ของวงจะได้โชว์ท่าเต้นในเพลงนี้ และยังได้แอบเผยความลับของเมมเบอร์ ให้แฟนๆได้รู้กัน

แน่นอนว่า หนุ่มๆ ยังได้อวดภาษาไทย ที่แฟนคลับอยากฟัง ติดแฮชแท็กจนเป็นเทรนด์ฮิต กับคำว่า #NCT127คับจารย์ ที่ลีลาแต่ละคนก็สุดเท่ไม่ธรรมดา

พร้อมๆกันนี้ยังได้สปอยเพลงใหม่ Be There For Me ที่เพิ่งจะปล่อยตัวอย่าง เตรียมจะเปิดตัว 22 ธันวาคมนี้ รวมไปถึง คอนเสิร์ตใหญ่ ครั้งที่ 3 NEO CITY The Unity ที่จะจัดขึ้นที่ ธรรมศาสตร์สเตเดี้ยม 27-28 มกราคมนี้

ก่อนจะปิดท้ายอวยพรปีใหม่แฟนคลับชาวไทย และเซอร์ไพรส์วันเกิด จอห์นนี่ ล่วงหน้า ที่ทำเอาแฟนคลับอิ่มเอมไปตามๆกัน จบงานด้วยการแจกลายเซ็นของศิลปิน ที่มีรอยยิ้มกลับไปกันทุกคนทีเดียว