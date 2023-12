ภาพยนตร์สารคดีสั้น ‘The Present’, ช่องวัน31 เตรียมทัพรับเรตติ้ง และพบกับนิทรรศการ ‘ดาบพิฆาตอสูร’

*ของขวัญพิเศษ

คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน หาญเจนลักษณ์ ร่วมกับ เจ PREM-เทพหัสดิน ณ อยุธยา ทำโปรเจ็คต์พิเศษ ร่วมกันสร้างภาพยนตร์สารคดีสั้น ชื่อ “The Present” นำมุมมอง ความคิดของบุคคลหลากอาชีพมานำเสนอผ่านการสนทนาในหัวข้อความทุกข์ และการก้าวข้ามผ่านช่วงมืดมนสู่ชีวิตที่ลงตัว

ทั้งนี้โปรเจ็คต์ดังกล่าวมีที่มาจากการที่เจ เปรม ซึ่งลาบวชและออกธุดงค์ข้ามประเทศ ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบนภูเขาเป็นเวลาเกือบปี หลังเจอกับสภาวะซึมเศร้าจากการอยู่ท่ามกลางแสงไฟและวงการบันเทิง ได้เห็นถึงการแข่งขันแย่งชิงหักหลัง และเมื่อมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับคุณหญิงจำนงศรีหลังสึกออกมาก็เกิดความคิดในการทำสารคดีดังกล่าว ซึ่งสามารถติดตามชมได้แล้วที่ยูทูบแชแนล Chiva One Tik Tok: Chiva One และเพจ Chiva One

*ช่องวัน31 เตรียมทัพรับเรตติ้ง

ปี 2567 ช่องวัน31 เตรียมหลายสิ่งไว้เพื่อเตรียมมอบให้ผู้ชม โดยในส่วนละคร 1 ทุ่ม จะมีทั้งละครแอ็คชั่น-แฟนตาซี ที่จะชวนไปปลุกตำนานดินแดนลี้ลับและอาถรรพ์ร้ายกับ ‘ภูลังกา’ ซึ่งนำแสดงโดย เพชร โบราณินทร์ และ ผิงผิง-ณิชา ปิยะวัฒนานนท์ เรื่องราวการผจญภัย เพื่อตามหาของวิเศษมณีนพรัตน์มาช่วยปกป้องบ้านเมือง

ต่อด้วยละครที่ผสมผสานศิลปะการแสดงของภาคกลางกับภาคอีสาน เข้าไว้ด้วยกัน ‘ลิเกหมอลำ’ ที่จับ เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ และ เซียงเซียง-พรสรวง รวยรื่น มาประชันบทด้วยกันครั้งแรก กับเรื่องราวสุดครื้นเครง เมื่อลูกสาวคณะลิเกพบรักกับลูกชายคณะหมอลำ แต่งานนี้ ‘พ่อไม่ปลื้ม’ เรื่องวุ่นๆ จึงเกิด!?

นอกจากนั้นยังมี ‘นักตบบ้านโคกปัง’ กับภารกิจชี้ชะตาเพื่อกอบกู้โรงเรียนที่กำลังจะถูกปิด นำแสดงโดย ก้อง-วิทยา เทพทิพย์ และ จีจี้ BNK48-ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล

ปิดท้ายด้วย ‘ดั่งธรณี’ การโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งของ ไผ่ พงศธร และ ต่าย อรทัย ร่วมด้วย นิว-วงศกร ปรมัตถากร, กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ เมื่อความยุติธรรมมาช้าเกินไป มันคือความไม่ยุติธรรม จนนำไปสู่เรื่องราวมากมาย

*นิทรรศการ ‘ดาบพิฆาตอสูร’

อนิเมะชื่อดังแห่งยุค ดาบพิฆาตอสูร (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba) เดินทางสู่ไทยครั้งแรก ในรูปแบบนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ เตรียมสัมผัสประสบการณ์สมจริงสุดพิเศษยุคไทโชนี้ไปด้วยกัน ในงาน ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ Total Concentration Exhibition In BANGKOK, THAILAND โดยเป็นจุดแวะที่ 5 ของการทัวร์เอเชีย พร้อมเนรมิตภาพความฝันให้มาโลดแล่นในชีวิตจริง สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษดื่มด่ำไปกับฉากที่น่าจดจำและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยพิฆาตอสูร ร่วมเดินทางย้อนอดีตผ่านความมุ่งมั่นของ Tanjiro Kamado และดำดิ่งลงไปในการต่อสู้ระหว่าง Demon Slayer Corps กับเหล่าอสูรที่เสมือนหลุดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของเรื่องอันสุดระทึก

นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 ที่ห้างสรรพสินค้า The Market Bangkok ชั้น G ราชประสงค์ทั้งนี้บัตรเข้าชม Early Bird เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2566 ถึง 27 ก.พ. 2567 ราคา 420 บาท (จากราคาปกติ 650 บาท), บัตร Special Admission ส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. ราคาเพียง 250 บาท

และในวันที่ 28 ก.พ. 2567 ถึง 30 เม.ย. 2567 บัตรผู้ใหญ่ ราคา 550 บาท, บัตร Special Admission ส่วนสูงไม่เกิน 110 ซม. ราคา 350 บาท ซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon, Trip.com นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายบัตรหน้าประตูในราคา 650 บาท ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและการขายบัตรเพิ่มเติมได้ที่ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Total Concentration Exhibition in Thailand และ Zeus Entertainment Thailand