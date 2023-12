ฟังหรือยัง ‘ลิซ่า’ มอบเสียงเพลงเป็นของขวัญปีใหม่ 6 ชม. ยอดวิวทะลุล้าน!

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก ที่กระแสนิยมมีแต่พุ่งพรวดไม่เคยตก โดยวันนี้ ลิซ่า มียอดผู้ติดตามทะลุ 100 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ ลิซ่า ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอคัพเวอร์เพลง My Only Wish ของ Britney Spears เป็นของขวัญให้แฟนๆ ด้วย ผ่านช่องยูทูบ Lilifilm Official ที่มีผู้ติดตาม 11.5 ล้านคน

โดยเธอกล่าวว่า “Christmas present for my BLINKSHave a wonderful holiday 우리 블링꾸!! 기다려줘서 고마워요 모두 행복한 크리스마스 되세용~ เป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับทุกคน ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะ”

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปได้เพียง 6 ชั่วโมง ได้ทะยานขึ้น เพลงมาแรง อันดับ 4 ของยูทูบ และมียอดเข้าชมทะลุ 1 ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อย