บัวขาว-โบว์ เมลดา โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย หนุน Soft Power สะกดสายตาต่างชาติ

ดีกรีความสนุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับที่สุดแห่งปรากฏการณ์บันเทิง ครั้งแรกของรวมตัวกันของทัพศิลปิน! The Best of Thailand meets The Best of the the World เมื่อสุดยอดศิลปินไทยระดับท็อปลิสต์ นำทีมโดย พีพี บิวกิ้น ATLAS บนเวทีแบบ 360 องศาที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้นกว่าเดิม

จัดเต็มความสนุกกับสุดยอดศิลปิน K-POP สมาชิกจาก GOT7 ซึ่งนับเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่บนเวทีไอคอนสยามครั้งแรกของ BamBam, YUGYEOM และ MARK TUAN

นอกจากนี้ ไอคอนสยามยังยกระดับ Soft Power (ซอฟต์เพาเวอร์) ไทย ชูศิลปะวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์การแสดง “The Unrivaled Power of Thainess” รวมพลังแห่งหัวใจไทย สะกด สายตา ในพิธีเปิดงาน Amazing Thailand Countdown 2024 นำโดย โบว์ เมลดา สุศรี นางเอกชื่อดัง และ บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยแชมป์โลก รวมถึง แก้ม กุลกรณ์พัชร์ เมอร์นาร์ด นักแสดงมิวสิคัลหญิงไทยบนละครเวทีระดับโลก พร้อมวงโจงกระเบน วงดนตรีและคอรัสร่วมสมัยระดับประเทศ กับ “การแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์” ตำนานกวนเกษียรสมุทร เพื่อเป็นการอวยชัยในฤกษ์เริ่มศักราชใหม่

ต่อด้วยการส่งพลังจากจิตวิญญาณ อันแข็งแกร่งผ่าน “ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” อันเลื่องชื่อ และปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการส่งต่อความสุขอันรุ่งโรจน์ผ่านการแสดง “นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ประกอบบทเพลงผสานเสียง” ฉลองศักราชใหม่ ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ผสานความเป็นไทยสู่สากล ที่ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

จะพลาดไมได้กับไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอย ที่สุดกับปรากฏการณ์การแสดงพลุรักษ์โลกที่ยาวและอลังการที่สุดในประเทศไทย Celebration to The New Highest Largest & Longest Fireworks จำนวน 50,000 ดอก ความยาว 1,400 เมตร การแสดงโดรนสุดอลังการ พบกับ 3D Drone Celebration Show การแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงวินาทีสำคัญของการก้าวข้ามเข้าสู่ศักราชใหม่เป็นครั้งแรกในประเทศ สมกับการขึ้นแท่นเป็น Global Countdown Destination