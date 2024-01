เจสซิกา ปะทะ แอนน์ ใน ‘Mother’s Instinct’, คอนเสิร์ต Ed Sheeran และ ละครเวที ‘พยัคฆ์น้อยพอร์คชอป’



*เจสซิกา ปะทะ แอนน์

มงคลเมเจอร์ เตรียมเสิร์ฟความระทึกครั้งใหม่ให้กับแฟนๆคอหนัง วงการภาพยนตร์ต้องสั่นสะเทือน เมื่อตัวแม่ อย่าง เจสซิกา แชสเทน ปะทะ แอนน์ แฮทธาเวย์ กัน กับบทเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ที่พร้อมจะสร้างสงครามประสาทกันแบบไม่มีใครยอมใคร ในเรื่อง Mother’s Instinct ภาพยนตร์ใหม่ แนวเขย่าขวัญจิตวิทยา แปลงมาจากนิยายเรื่อง “Derrière La Haine” ของ บาร์บารา อาเบล

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค 60 อลิส (เจสซิกา แชสเทน) และ เซลีน (แอนน์ แฮทธาเวย์) สองสาวเพื่อนซี้ที่มีบ้านอยู่ติดกัน ก่อนหน้านั้นพวกเธอใช้ชีวิตกันอย่างแสนสุขอยู่กับลูกชายของพวกเธอ ด้วยความที่ลูกชายของพวกเธอมีอายุที่ใกล้เคียงกันทำให้มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ลูกชายของพวกเธอได้ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนเสียชีวิต แต่มีหนึ่งคนในนั้นรอด ความเศร้าโศกของหัวอกคนเป็นแม่นั้นเกินจะเยียวยา เมื่อสัญชาตญาณความเป็นแม่ของพวกเธอได้ตื่น ทำให้ทั้งคู่เผยด้านมืดที่ปกปิดไว้มานานออกมา จนเกิดเป็นสงครามจิตวิทยาที่ดูแล้วรู้สึกกดดันไปตามๆกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้จะดุเดือดแค่ไหน

รอชมกันได้ในวันที่ 4 เมษายน นี้ ในโรงภาพยนตร์

*คอนเสิร์ต Ed Sheeran

พร้อมกลับมาสร้างประทับใจให้กับแฟนๆทุกคน กับเดือนกุมภาพันธ์ เปิดประเดิมเดือนแห่งความรัก กับ คอนเสิร์ต Ed Sheeran ‘+ – = ÷ x’ Mathematics Tour in Bangkok 2024 โดย Ed Sheeran ขนเพลงรักที่ใครหลายคนฟังเหมือนกับตกอยู่ในภวังค์ อย่าง เพลง “Thinking Out Loud” , “Photograph” และ “Perfect”

เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ – จนกว่าจะหมด เจอกัน เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน สามารถจับจองบัตรกันได้ทาง www.thaiticketmajor.com หรือ ผ่านเคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ทุกสาขา เปิดจำหน่ายบัตรราคา 1,800 / 2,500 / 3,500 / 4,500 / 5,500 / 6,500 / 7,500 / 12,000 บาท

*ละครเวที ‘พยัคฆ์น้อยพอร์คชอป’

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี (Korean Cultural Center) ได้ผลิตละครเวทีเรื่อง พยัคฆ์น้อยพอร์คชอป (The Little Tigers for Korea) ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่องดัง ข้ามเวลาตามหาเมน (One Day, My Beloved Idol Group’s Leader Disappeared!) มาเป็นละครเวทีในครั้งนี้ ได้ ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ นักเขียนบท ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ผู้มีประสบการณ์ทั้งในแวดวงละครและภาพยนตร์มากว่าสี่ทศวรรษ ทั้งยังมีผลงานการกำกับละครเวทีมากกว่า 50 เรื่อง มาเป็นผู้รับผิดชอบในการดัดแปลงบทละคร

โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการหายตัวไปจากความทรงจำของผู้คนของ ‘เคย์’ หัวหน้าวง ‘Little Tiger’ วงไอดอล K-pop ชื่อดัง มีเพียง ‘พิม’ นางเอกของเรื่องซึ่งเป็นศัลย์แพทย์ตกแต่งและลูกหลานทหารผ่านศึกเกาหลีเท่านั้นที่จำเคย์ได้ ด้วยความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง พิมได้เดินทางข้ามกาลเวลาไปยังช่วงสงครามเกาหลีเพื่อตามหาสาเหตุการหายตัวไปของเคย์ หลังจากได้เห็นการสู้รบและการเสียสละของเหล่าทหารผ่านศึกพิมได้เติบโตกลายเป็นแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตคนมากกว่าเงิน

ละครเวที พยัคฆ์น้อยพอร์คชอป จะจัดแสดงเป็นภาษาไทยพร้อมคำบรรยายภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษตลอดทั้งเรื่อง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 รวม 5 รอบ (พฤหัสฯ รอบปฐมทัศน์ 19:30 น. ศุกร์-เสาร์ วันละ 2 รอบ 14:00 น. และ 19:30 น.) สามารถชมวิดีโอไฮไลต์การแสดงในภายหลังได้ผ่านทางช่อง Youtube: Korean Cultural Center in Thailand