ทุกรูปมีแต่รอยยิ้ม พี ชานนท์ รัวภาพสุดสวีต แพท ณปภา ครบรอบ 2 ปีแล้ว

หวานฉ่ำอีกคู่ สำหรับ พี ชานนท์ กับ แพท ณปภา หลังจากคุกเข่าสวมแหวนไป ล่าสุดในวันครบรอบรัก 2 ปี ของทั้งคู่ ฝ่ายชายก็ได้ออกมาลงภาพสุดสวีตพร้อมเขียนข้อความเผยความรู้สึกดีๆ เป็นภาษาอังกฤษว่า

‘Our 2 years anniversary and many more to come❤️ Every moment that i’m with you i feel blessed, you mean a lot to me.

YOU MAKE ME THE LUCKIEST MAN IN THE WORLD!!!

(วันครบรอบ 2 ปีของเราและอื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมา ❤️ ทุกช่วงเวลาที่ฉันอยู่กับคุณ ฉันรู้สึกมีความสุข คุณมีความหมายกับฉันมาก คุณทำให้ฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก!!!)’

เรียกว่าทำเอาแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์บอก ‘น่ารักค่ะ😍😍’, ‘ดูรอยยิ้มแม่แพทดิ ทุกรูปคือดูแล้วยิ้มตาม อยากให้แม่แฮปปี้ น้องคลั่งรักแม่แพทมากเลยอ่ะ เติมเน็ตมาดูคนเขารักกันนนนน😍😍’, ‘ทุกรูปมีแต่รอยยิ้ม❤️ 😍’, ‘หวานมาก’ ฯลฯ

ขณะที่แพทเองก็ได้ออกมาโพสต์ภาพถือช่อดอกไม้ที่มีหนุ่มพีเคียงข้าง โดยใส่แคปชั่นว่า ‘ขอบคุณคับ❤️

#โอเครู้เรื่อง‘