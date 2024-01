แอนโทเนีย วอนทุกคนมูฟออนดราม่าพิธีกรไม่พูดตำแหน่ง เชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผล

จากกรณีในของพิธีกรชื่อดัง แมทธิว ดีน โดนทัวร์ลงหลังเจ้าตัวรับหน้าที่พิธีกรอีเวนต์งานหนึ่ง ซึ่งมีศิลปินดาราและอินฟูลฯ ไปร่วมงานหลายคน หนึ่งในนั้นคือ แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 และเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2023 หลายคนสังเกตว่าพิธีกรหนุ่มประกาศชื่อและตำแหน่งของคนดังที่มาร่วมงาน แต่ช่วงของ แอนโทเนีย กับพูดแค่ชื่อโดยไม่ระบุตำแหน่งปัจจุบันที่ยังดำรงอยู่ แฟนนางงามวิจารณ์หนัก อีกทั้งยังมีการโยงไปว่าอาจจะเป็นเพราะแมทธิวเป็นพิธีกรหลักให้กับเวทีฝั่งตรงข้ามด้วยหรือไม่ ล่าสุด แอนโทเนีย ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ดราม่าที่เกิดล่าสุดกับการประกาศชื่อของเรา?

“จริงๆ แอนไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยค่ะ แอนยังไม่ได้สังเกตุด้วยซ้ำว่าประกาศชื่อหรือตำแหน่งอะไรก็ตามอยู่แล้ว แอนไม่ได้คิดหรืออะไรเลย (แอนไม่รู้เรื่อง?) ใช่ค่ะ”

มารู้ตอนไหน?

“ตอนที่บินอยู่ก็เห็นมีดราม่าอยู่เล็กน้อยแล้วก็เห็นบนติ๊กต๊อกนู่นนี้นั่น แต่สำหรับแอนแอนไม่ได้อะไรเลย แอนเชื่อว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับการยอมรับของกันและกัน”

ฟีกแบ็กกับสิ่งที่เกิดขึ้นแฟนๆ นางงามไม่ค่อยเห็นด้วย?

“แอนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอันนั้นคืออะไร แล้วเราไปตัดสินใจแทนคนอื่น แต่ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิที่จะทำตามที่เขาอยากทำ เราไม่ได้บังคับว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้ หรืออะไรจะผิดจะถูก แต่ทุกคน Has the right to do what they want that the decision to do what they want (มีสิทธิที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการและตัดสินใจ)”

ตัวเราเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหม?

“ไม่ค่ะ ไม่อะไรเลย (มีบางคนคิดใจแทนเรา?) ไม่เป็นไรค่ะ (ยิ้ม) แอนไม่ได้คิดมากแอนรู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่รักแอนแล้วก็ยินดีที่จะพูดตำแหน่ง (ยิ้ม)”

ได้คุยกับแม่ปุ้ย (ปิยาภรณ์ แสนโกศิก) ไหมเพราะไปเจอกันที่กัมพูชา ตัวเขาก็ไม่ค่อยไม่โอเค?

“แอนเข้าใจมุมมองของแม่ปุ้ยอยู่แล้ว เพราะเป็นเวทีของแม่ปุ้ยเราก็เป็นลูกสาวของแม่ปุ้ยแล้วก็เป็นเวทีที่เราสร้างชื่อให้ตัวเอง เราทำงานเพื่อให้ตำแหน่งเรามีเสียง แต่ทุกอย่างมันโอเคค่ะ เราไม่ควรที่จะติดไว้ในช่วงเวลานี้ เราก็มูฟออน”

แล้วตัวคนจัดงานได้มีเข้ามาทำความเข้าใจอะไรกับเราไหม เข้ามาบอกทีมงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหม บางคนบอกมีเขียนไว้ในสคริปต์แล้ว?

“แอนนี้แอนไม่รู้เรื่องเบื้องหลังค่ะ แต่ว่าน่าจะมีผู้ใหญ่คุยกันแต่สำหรับแอนแอนไม่มีอะไรเลย ไม่เป็นไรค่ะ (ยิ้ม)”

อยากบอกแฟนๆ นางงามว่ายังไงบ้าง?

“ก็อยากให้ทุกคนมูฟออน ทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอะไร อาจจะมีเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจด้วย ก็มูฟออนไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าใครค่ะ (ยิ้ม)”

บรรยากาศวันนั้นในเป็นยังไงทั้งหลังเวที?

“ก็โอเคค่ะ (ยิ้ม) จริงๆ แอนเป็นคนที่ถ้ามีหน้าที่แอนก็ทำงานเต็มที่ แอนไม่ทำงานไม่ได้อะไรมากมาย ถ้ามีดราม่าแอนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น เพราะแอนโฟกัสงาน แอนไปทำงานแล้วก็กลับต้องรีบไปสนามบินไปทำงานที่กัมพูชาต่อ”

แล้วในพาร์ทของงานพิธีในฐานะที่เราเพิ่งทำมาเราคิดว่าการพูดตำแหน่งสำคัญไหม?

“แอนคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าแมสเสจคืออะไร แต่ว่าไปในแนวของเราเองมันจะดีที่สุด แต่ด้วยว่ามันคือครั้งแรกของแอนแอนก็พยายามตามสคริปต์ด้วย”

ส่วนตัวเรารู้จักกับ แมทธิว ดีน ไหม?

“แค่เจอพี่ลีเดียตอนงานประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ แต่ส่วนมากไม่ได้ทำงานด้วยกันอยู่แล้ว”

ได้พูดคุยกับลีเดียไหม?

“ไม่ได้คุยค่ะแค่ถ่ายรูป เพราะวันนั้นต้องไปหลังเวทีแล้ว แล้วแม่ปุ้ยตามมาทีหลัง ไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะงานคืองานแล้วเรื่องส่วนตัวคือส่วนตัวค่ะ มันไม่เกี่ยวแล้วไม่อยากให้ใครสร้างเรื่องอะไรแล้วก็ดราม่ากันเอง (ถือว่าปล่อยผ่าน?) ใช่ค่ะ (ยิ้ม)”

เจอดราม่าเยอะเหลือเกิน?

“ดราม่าสำหรับแอนก็จะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมของเรา ไม่ได้สร้างดราม่าขึ้นมาเอง หรือพยายามดราม่าแต่อยากให้ทุกคนมูฟออนเรามีอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นพลังบวก เราไปโฟกัสเรื่องนั้นดีกว่าค่ะ”

มีคนเอาเราไปบูชา ทำรูปเป็นพระแม่ธรณีมวยผม เขาได้ต้นแบบมาจากเรา

“เป็นความรู้สึกที่แปลกๆ นิดนึงไม่ใช่ในมุมมองลบเราไม่ได้คิดว่าจะไปขนาดนี้ (ยิ้ม) รวมถึงคนจะทำรูปปั้นเรา แอนเป็นเกียรติมากที่เลือกแอน แต่ว่าแอนแค่ให้รอยยิ้มได้แต่ให้บุญยังไม่ค่อยได้”

ตอนเราเห็นตกใจไหมคนเอาเราไปบูชาขนาดนั้น จะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเลย?

“(ยิ้ม) ก็ต้องขอบคุณมากๆ เลยหวังว่าวันนึงจะมีวันที่แอนได้ไปเจอ (อยากไปไหว้ตัวเองเหรอ?) ไม่แอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นแอน (เขาได้เราเป็นแรงบันดาลใจ?) ใช่ค่ะ”

มีที่เขาไปทำเค้ก?

“แอนต้องชื่นชมในเรื่องของสกิลมากๆ เลยนะคะ เพราะแอนทำเค้กไม่เป็นเลย พอทำได้ แล้วพอเห็นสกิลของคนที่มาปั้นเป็นเรียลลิสติกพิกเจอร์คือเป็นสกิลที่ยิ่งใหญ่มากๆ แล้วก็ขอบคุณที่เห็นแอนเป็นแรงบันดาลใจ (ยิ้ม)”

แบบนี้ต้องเรียกพระแม่แอนไหม?

“ไม่ค่ะ แค่แอนโทเนียพอ (หัวเราะ)”

หรือเพราะเราชอบให้หวย

“หนูไม่ได้ให้หวยใครเลย (ที่เราพูดเล่นๆ แล้วเขาไปซื้อตาม?) ถ้าใครได้เลขหวยบอกแอนเลยนะคะ (หัวเราะ)”