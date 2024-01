พริม พริมา ซึ้งน้ำตาคลอ เจอเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้สละโสดจากเพื่อนๆ

ทำเอานางเอกสาว พริม พริมา ถึงกับซึ้งจนน้ำตาคลอเลยทีเดียว โดยหลังจากที่แฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดเพื่อนๆ จัดปาร์ตี้สละโสดให้กับว่าที่เจ้าสาว ทีมโดย คารีสา สปริงเก็ตต์, แพร พิชชาภา และ เอม สาธิดา ได้นัดรวมตัวทำเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้สุดอบอุ่น โดยงานนี้ เจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมความในใจว่า

“I am truly the Lucky One to have you girls by my side 💕🌈 #primtomtheluckyones #primahensnight

นึกถึงเรื่องราวเมื่อวานก็ยังใจฟูฟ่องละอองฟิ้วอยู่เลย 🥹 ได้แต่นึกขอบคุณว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่ชีวิตเราได้มีคนเหล่านี้ในแต่ละช่วงที่เติบโตมา คุณค่าของคำว่าเพื่อนมันยิ่งใหญ่และชัดเจนมากๆในวันนี้ งานเมื่อวานมันทั้งน่ารักอบอุ่น ซึ้งและมีค่าสำหรับพริมเหลือเกิน ไม่เคยคิดว่า Hen’s night มันจะมีผลต่อใจเรามากขนาดนี้เลยนะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันจัดงานนี้ออกมาให้เกินฝันมากๆ ขอบคุณแม่งานทุกคน @carissa_spg @pearpitchapa@aimsatida ที่ตั้งใจทำทุกอย่างจัดแจง รวมพล เตรียมชุด เตรียมของขวัญ เตรียมเซอร์ไพรส์ งานดีเทลทั้งหลาย รู้ว่ามันไม่ง่ายเลย พริมดื่มด่ำกับmomentนี้อย่างสุดหัวใจ อยากขอบคุณจริงๆจากใจ เพราะเมื่อวานคือหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของผู้หญิงคนนี้เลย รักนะไอ้ต้าวrainbowทั้งหลาย 🌈 Can’t imagine my life without u girls!”