พอลล่า เทเลอร์ เผยคลิปโมเมนต์อบอุ่น ฉลองวันเกิดพร้อมหน้าลูกๆ

เป็นโมเมนต์อบอุ่นไม่น้อย เมื่อ พอลล่า เทเลอร์ ได้ฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายแต่ดีต่อใจ โดยเธอได้เผยคลิปพร้อมหน้าลูกๆ น้องไลลา, น้องลูกา และ น้องลูเอลล่า ที่ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ และได้เป่าเค้กก้อนเล็กๆ น่ารัก เรียกว่าเป็นภาพประทับใจขอฃแฟนๆ โดยงานนี้เจ้าตัวยังได้เผยไว้ว่า

“Feeling blessed ✨🙏🏻

Thank you Thank you Thank you

Advertisement

#birthday #love #appreciation #family #blessed”