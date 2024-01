วันนี้ที่รอคอย พลอยชมพู ร้องไห้ดีใจ ศาลสั่งให้คุ้มครองห้ามคู่กรณีแทรกแซงการทำงาน

ต่อสู้มานานเกี่ยวกับคดีฟ้องกับค่ายเดิมที่สั่งห้าม พลอยชมพู ญานนีน สตรีมมิ่งผลงานเพลงของตัวเองในทุกแพลตฟอร์ม จากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย จำนวน 10 หลัก

จนในที่สุด พลอยชมพู ก็ออกมาแจ้งข่าวดีว่า ศาลได้ตัดสินคุ้มครองมิให้คู่กรณีมาแทรกแซงการทำงานของเธอแล้ว โดยเจ้าตัวได้ออกมาลงคลิปวีดีโอย้อนเล่าเหตุการณ์จนมาถึงวันนี้เธอปล่อยโฮด้วยความดีใจ เล่าว่า

“ตั้งแต่ปลายปี 2021 หลังจากที่ได้มีการฟ้องร้องค่ายเก่าไป ในระหว่างที่รอศาลตัดสินในปี 2025 พลอยชมพูก็ไม่มีเพลงไหนได้ขึ้นสตรีมมิ่งเลย เนื่องจากคู่กรณีแจ้งแพลตฟอร์มคนกลางให้ถอดเพลงและห้ามเอาเพลงของพลอยชมพูทั้งหมดขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลย แจ้งทั้งๆ ที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินคดี ปีที่แล้วก็เลยไม่ได้ปล่อยเพลงของตัวเอง เพราะที่ผ่านมาทำไปก็สูญเปล่าทำได้เพียงแต่ช่องยูทูบ โปรโมตก็ลำบาก

พลอยชมพูเลยเก็บเงินที่ไม่ได้ทำเพลงไปให้ทนายแทนเพื่อทำเรื่องร้องขอต่อศาลให้คุ้มครองไม่ให้คู่กรณีมาแทรกแซงการทำงานของเราอีก ใช้เวลาทำเรื่องจนถึงวันที่ศาลอนุมัติคำขอประมาณครึ่งปีจนมาถึงวันนี้ที่รอคอยศาลได้อนุมัติแล้ว เราจะได้ทุ่มเทและเต็มที่กับงานเพลงสักที

เราได้อนุมัติจากทางศาลแล้วที่จะได้คุ้มครอง (ยิ้มทั้งน้ำตา) มือสั่นเลย (เช็ดน้ำตา) ปีนี้จะได้ปล่อยเพลงเยอะๆ รัวๆ แล้ว (หัวเราะ) เพราะทำไปมันก็ได้ไม่เสียเปล่า (เช็ดน้ำตา) ขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรม ขอบคุณแฟนคลับที่คอยเป็นกำลังใจและเต็มพลังใจให้พลอยชมพูสู้มาตลอดหลายปีและทำให้รู้สึกว่าไม่ได้สู้อยู่คนเดียวแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสในการทำงานต่างๆ ทำให้เรามีกำลังมากพอที่จะสู้คดีไปถึงที่สุดค่ะ”

อีกทั้งเธอได้เขียนแคปชั่นใต้โพสต์นี้บอกว่า

‘วันนี้ที่รอคอย🥹💖 ขอบคุณทุกคนที่ทำให้วันที่เลวร้ายทั้งหมดกลายเป็นวันที่ดีขึ้น ทำให้เรามีกำลังสู้จนถึงจุดนี้ เริ่มต้นปีนี้มีเรื่องให้ฉลองกันแว้ววว🫂🎉

GOOD NEWS: even though my court case isnt over yet, the court has granted me protection to be able to release my music freely again🥹💖 I can’t wait to share all the songs I’ve been holding back these past 3-4 years…and thank you so much for standing by me🫂🫂’