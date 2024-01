สหมงคลฟิล์มกลางแปลง ยกทัพ 9 หนังไทย-เทศ สุดฮิตมาไว้ใน เกษตรแฟร์2567

กลับมามอบความสุขสนุกครบรสกันอีกครั้งกับ สหมงคลฟิล์มกลางแปลง ครั้งที่ 2 กิจกรรมฉายหนังบรรยากาศสุดคลาสสิกที่เป็นอีกหนึ่งสีสันในงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ประจำปี เกษตรแฟร์ 2567 พร้อมด้วยกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1 (ตรงข้ามบัณฑิตวิทยาลัย) โซน K มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567

เปลี่ยนบรรยากาศจากการชมในโรงภาพยนตร์มา ดูหนังกลางแปลง สุดชิลที่ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งใจคัดสรรสุดยอด 9 หนังไทยและต่างประเทศ เรื่องดังหลากรสหลายแนวพร้อมฉายให้ ชมฟรี! ตลอด 9 คืน บนจอยักษ์ขนาด 10 เมตร การันตีความเต็มตาเต็มอารมณ์กับภาพ และเสียงที่คมชัดไม่แพ้การชมในโรงภาพยนตร์

เช็กโปรแกรมฉาย ล็อกคิวกันให้ดี ดูหนังฟรีตลอดงานกับ “สหมงคลฟิล์มกลางแปลง ครั้งที่ 2“ มหึมาความบันเทิงที่ไม่ควรพลาด

2 ก.พ.​ John Wick: Chapter 4 จอห์น วิค แรงกว่านรก 4 (อเมริกา / 2566 / 169 นาที)

3 ก.พ.​ เทอมสอง สยองขวัญ (ไทย / 2565 / 129 นาที) ***พบนักแสดง***

4 ก.พ.​ Timeline จดหมาย ความทรงจำ (ไทย / 2557 / 135 นาที) ***พบนักแสดง***

5 ก.พ.​ Along With the Gods: The Two Worlds ฝ่า 7 นรกไปกับพระเจ้า (เกาหลีใต้ / 2560/ 139 นาที)

6 ก.พ.​ Peninsula ฝ่านรกซอมบี้คลั่ง (เกาหลีใต้ / 2563 / 116 นาที)

7 ก.พ.​ นาคปรก (ไทย / 2553 / 100 นาที)

8 ก.พ.​ มนต์เลิฟสิบหมื่น (ไทย / 2558 / 97 นาที)

9 ก.พ.​ Moonfall วันวิบัติ จันทร์ถล่มโลก (อเมริกา / 2565 / 130 นาที)

10 ก.พ. Low Season สุขสันต์วันโสด (ไทย / 2563 / 125 นาที)

พร้อมเปิดโซนให้จับจองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา16:00 น. เป็นต้นไป โดยภาพยนตร์จะเริ่มฉายเวลา 19:00 น. ของทุกวัน นอกจากความสนุกจัดเต็มจากหนังทุกเรื่องแล้ว ภายในงานยังมีบูทกิจกรรมจากผู้สนับสนุนใจดีให้ได้แวะรับของติดไม้ติดมือกันแบบเต็มอิ่ม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สหมงคลฟิล์ม และเพจ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล Sahamongkolfilm International