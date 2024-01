มะปราง วิรากานต์ เผยภาพครอบครัวอบอุ่น ต้อนรับ น้องเชน ลูกชายคนแรก

เป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้ว สำหรับนักแสดงสาว มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล ที่ล่าสุดได้เผยภาพร้อมหน้าครอบครัว หลังให้กำเนิดลูกชายคนแรกแล้ว เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ตั้งชื่อว่า น้องเชน โดยมีสามีหนุ่ม สารวัตรชร-พ.ต.ต.ดร.ชร พรประกฤต คอยดูแลใกล้ชิด พร้อมด้วยคลิปลูกชายที่เพิ่งลืมตาดูโลก และแคปชั่นว่า

“One of the greatest gifts I’ve ever gotten is👼🏻” (หนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่เคยได้รับก็คือ👼🏻”