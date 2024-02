ใบเตย โพสต์ความในใจถึงน้อง ลุกซ์ สัญญาจะทำให้มีความสุขอีกครั้ง

เผยความรู้สึกที่มีต่อน้องชาย ลุกซ์ ชาญวิทย์ แบบหมดทั้งใจสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาว ใบเตย อาร์สยาม ที่ล่าสุดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลุกซ์ ก็โพสต์ภาพขณะทำบุญ พร้อมได้เขียนอวยพรวันเกิดน้องเอาไว้ว่า

“Happy birth Day น้าลุกซ์ @luxx.c.t_ น้องสาวที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแม่ใบ ขอให้น้าลุกซ์มีความสุขกับชีวิตที่ต้อง Move on ต่อไป น้าลุกซ์คู่ควรแก่การได้รับความสุขแล้วนะ นับจากนี้ ขอให้หัวใจของน้องแข็งแรงขึ้นทุกวันๆให้น้ำตาและความเศร้าโศกทุกๆ อย่างค่อยๆ จางหาย ขอให้ความเจ็บปวดค่อยๆ ลดลงตามกาลเวลา ขอให้เวลาเยียวยาเรา 2 คน จับมือข้ามผ่านวันร้ายๆ ในชีวิต ขอให้หัวใจที่แตกสลายของเราค่อยๆ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

พี่สาวคนนี้กลับมาแล้ว สัญญาว่าจะดูแลทุกคนและเป็นผู้นำในครอบครัวที่จะทำให้บ้านและครอบครัวของเรากลับมามีความสุขอีกครั้ง ในวันที่น้องอ่อนแอ พี่สาวคนนี้จะโอบกอดและแข็งแกร่งแทนน้องตลอดไป ขอบคุณน้องที่ตลอดระยะเวลาที่พี่เตยไม่อยู่ น้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแทนพี่เตยได้อย่างดี แบบที่ไม่รู้ว่ามนุษย์คนนึงจะก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงกะทันหันของชีวิตนี้ได้อย่างไร

ขอบคุณที่ดูแลเวทมนต์เป็นอย่างดีแทนแม่มาตลอด เวทมนต์โตขึ้นเค้ามาย้อนดู เค้าจะต้องรักน้าลุกซ์ของเค้ามากที่สุดขอบคุณที่ทำหน้าที่ดูแลคนรักจนถึงวินาทีสุดท้าย และสำคัญที่สุด ขอบคุณที่สู้เพื่อพี่เตยในทุกๆ วัน รู้ไหมว่าตอนอยู่ในนั้น 2 คนที่พี่เตยคิดถึงแทบขาดใจคือเวทมนต์กับน้าลุกซ์

ต่อไปนี้แม่ใบจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะ เราจะสู้และกลับมาทำให้เบบี๋ของเราอบอุ่นและมีความสุขที่สุด. สุดท้ายนี้ . Enjoy your special day! I hope it’s filled with lots of laughs and good memories Love u 3000″

ซึ่งทางด้าน ลุกซ์ ก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับโพสต์ดังกล่าวไว้ว่า “สู้ต่อไป 555″ อีกด้วย