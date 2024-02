Netflix จัดเต็ม! เสิร์ฟ 31 คอนเทนต์เกาหลี ซีรีส์ หนัง วาไรตี้ จุใจตลอดปี 2024

Netflix จัดเต็ม! เสิร์ฟ 31 คอนเทนต์เกาหลี ซีรีส์ หนัง วาไรตี้ ตลอดปี 2024

คอเกาหลีเตรียมจดลิสต์ไว้ได้เลย! เพราะในปี 2024 คอนเทนต์เกาหลีจาก Netflix ที่ครองใจผู้ชมทั่วโลก กลับมาพร้อมไลน์อัพที่ปังกว่าเดิมให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินแบบนอนสต๊อปกับคอนเทนต์ที่จัดเต็มทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ และรายการวาไรตี้ กว่า 31 รายการ

ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของซีรีส์เรื่องโปรด หรือเรื่องที่ผู้ชมทั่วโลกตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อ อย่าง สควิดเกม เล่นลุ้นตาย (Squid Game) ซีซั่น 2, สวีทโฮม (Sweet Home) ซีซั่น 3, สัตว์สยองกยองซอง (Gyeongseong Creature) ซีซั่น 2 ที่จะพาพัคซอจุนและฮันโซฮีข้ามผ่านเวลามายังกรุงโซลในยุคปัจจุบัน ไปจนถึง ทัณฑ์นรก (Hellbound) ซีซั่น 2 ซึ่งปักหมุดสตรีมในช่วงกลางปี 2024

ซึ่งนอกจากการกลับมาของซีรีส์ข้างต้นแล้วนั้น ในปี 2024 ยังเสิร์ฟซีรีส์หลากหลายรสชาติ จัดเต็มทั้งความระทึกขวัญ รักโรแมนติก คอมเมดี้ และแอ๊กชั่น ตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ซีรีส์ย้อนยุค เสน่ห์ร้ายบัลลังก์ลวง (Captivating the King) ซีรีส์ยุคใหม่อย่าง ราชินีแห่งน้ำตา (Queen of Tears) จะพาคู่รักที่เหินห่างให้กลับมาใกล้ชิด

ทั้งยังเป็นการกลับมาเล่นซีรีส์รักโรแมนติกอีกครั้งของ คิมซูฮยอน หลังจากผลงานล่าสุด It’s okay to Not Be okay: เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน และคิมจีวอน จาก My Liberation Notes: ปล่อยใจสู่เสรี นอกจากนี้ยังมี Doctor Slump ที่ออนแอร์ในขณะนี้ รวมถึงซีรีส์ภาคแยกของ Hospital Playlist อย่าง Resident Playbook (WT) ที่นำแสดงโดยโกยุนจอง จาก เล่นแร่แปรวิญญาณ Alchemy of Souls

และเพื่อเติมความสดใหม่พาผู้ชมไปพบกับจุดหักมุมที่แตกต่างออกไปในซีรีส์อย่าง มิสเตอร์แพลงก์ตอน (Mr. Plankton) และเรื่อง วังวนสงครามชนชั้น (Hierarchy) รวมถึงซีรีส์เรื่อง The Trunk ซึ่งนำแสดงโดยนักแสดงแถวหน้าอย่างกงยู ซึ่งจะเล่าถึงเรื่องราวเมื่อความลับอันดำมืดของบริการหาคู่อย่างลับๆ ถูกเปิดเผย

สำหรับแฟนๆ ซีรีส์สืบสวน ติดตามชมเรื่อง มรดกอาถรรพ์ (The Bequeathed), หน้ากากความยุติธรรม (A Killer Paradox) ที่ได้ ชเวอูชิก และซนซอกกู มาฟาดฟันในเกมไล่ล่าสุดซับซ้อน ขณะที่ The Frog จะพาผู้ชมไปยังโรงแรมที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในป่าเพื่อไขคดี ไม่เพียงแค่นั้น ยังมี The Whirlwind: แผนพลิกอำนาจ ที่เล่าถึงความบาดหมางทางการเมืองที่ต้องหาทางออก

จากนั้นไปหัวเราะกันให้สุดเสียงกับ ไก่ทอดคลุกซอส (Chicken Nugget) แล้วไปต่อกับผลงานตลกร้ายอย่าง The 8 Show โดยทั้งสองเรื่องสร้างจากเว็บตูนชื่อดัง ส่วน ปรสิต: เดอะ เกรย์ (Parasyte: The Grey) จะเนรมิตโลกมังงะเรื่องโปรดของแฟนๆ จากผลงานปลายปากกาของฮิโตชิ อิวาอากิ ให้เกิดขึ้นบนฉากหลังใหม่และเรื่องราวใหม่ๆ ที่ประเทศเกาหลี

ในส่วนของภาพยนตร์ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน โดยในปีนี้ Netflix ทุ่มเทเต็มที่เพื่อยกระดับความหลากหลายให้กับไลน์อัพภาพยนตร์จากเกาหลี โดยแต่ละเรื่องมาพร้อมนักแสดงเกาหลีที่โด่งดังระดับโลก ทั้งแนวรักโรแมนติกผสมดราม่า ผมชื่อโรกีวาน (My Name is Loh Kiwan) ที่ได้นักแสดงชั้นนำอย่าง ซงจุงกิ มาถ่ายทอดงานแสดงที่ล้ำลึก, แนวแอ๊กชั่น เจ้าหน้าที่สายดำ (Officer Black Belt) กับคิมอูบิน, แนวหายนะ The Great Flood กับพัคแฮซู, แนวไซไฟในโลกดิสโทเปีย นักล่ากลางนรก (Badland Hunters) กับดอน ลี และแนวประวัติศาสตร์ Uprising

ส่วนรายการวาไรตี้จากเกาหลีของ Netflix ที่สร้างปรากฏการณ์ฮิตในปีที่ผ่านมา กำลังจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วย ไม่ว่าจะเป็น ร้อยแกร่งแข่งอึด (Physical: 100) ซีซั่น 2 โดยกลุ่มผู้เข้าแข่งขันชุดใหม่ 100 คนจะมาจากภูมิหลังที่หลากหลายยิ่งกว่าเดิม เพื่อเข้ามาทดสอบขีดจำกัดภายใต้คอนเซ็ปต์อันเดอร์กราวด์ใหม่ในสเกลที่ใหญ่ขึ้น ส่วน ซอมบี้เวิร์ส (Zombieverse) จะอัพเกรดซอมบี้ขึ้นอีกระดับในซีซั่น 2 และทำให้ผู้เข้าแข่งขันรายใหม่เอาตัวรอดได้ยากขึ้นอีก

หรือวาไรตี้สุดฮอต Single’s Inferno: โอน้อยออก ใครโสดตกนรก ได้กลายเป็นรายการวาไรตี้รายการแรกของเกาหลีที่ได้ไปต่อในซีซั่นที่ 4 บน Netflix ซึ่งจะมาพร้อมกลุ่มคนโสดกลุ่มใหม่ที่ทั้งฮอตที่สุดและพร้อมหว่านเสน่ห์ที่สุดที่จะมาสานต่อภารกิจค้นหารักในรายการ พร้อมกันนี้ยังได้ยกระดับความร้อนฉ่าขึ้นอีกขั้นกับรายการทอล์กโชว์อย่าง ธุรกิจติดเรต (Risqué Business) ที่ขยายขอบเขตจากเอเชีย สู่การพาผู้ชมไปสำรวจเรื่องราวของผู้คนในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในยุโรปอีกด้วย

ทั้งนี้ยังเสริมทัพความสนุกในรายการวาไรตี้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น มือใหม่ไขคดี (Agents of Mystery), รวย หรู ฟู่ฟ่าในเกาหลี (Super Rich in Korea), อินฟลูเอนเซอร์ (The Influencer) และ Unknown Chefs (WT)

ดอน คัง รองประธานฝ่ายคอนเทนต์เกาหลีของ Netflix กล่าวว่า “ในปีนี้ ไลน์อัพคอนเทนต์เกาหลีของเราเต็มไปด้วยความหลากหลาย ซึ่งเผยให้เห็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเล่าเรื่องจากเกาหลีได้อย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ ภาพยนตร์ หรือรายการวาไรตี้สุดล้ำ เราก็พร้อมจะมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับแฟนๆ ทั่วโลกที่ชื่นชอบผลงานความบันเทิงเหล่านี้ พร้อมทั้งนำเสนอคอนเทนต์อีกมากมายที่ไม่ควรพลาด เราต้องการส่งเสริมความหลากหลายของเรื่องเล่าจากเกาหลี ด้วยการนำเสนอคอนเทนต์ที่มีความแตกต่าง ตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่ม พร้อมทั้งเติมเต็มประสบการณ์การรับชมให้กับผู้ชมทุกที่ทั่วโลก ซึ่งสามารถรับชมได้ที่ Netflix เท่านั้น”

แฟนๆ เพิ่มลิสต์กันให้ด่วน