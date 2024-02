เทศกาลหนังกรุงมอสโก, หลอนไปกับ‘ตุ๊กตาซาตาน’, ‘Miiw Jydaa-Da.Ddy’ส่งเพลงใหม่



เทศกาลหนังกรุงมอสโก

เอาใจคอหนังรับต้นปี กับเทศกาลหนังกรุงมอสโก Moscow Film Days in Thailand 2024 จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก นำโดย อเล็กเซย์ ฟูร์ซิน รัฐมนตรีประจำรัฐบาลกรุงมอสโก ผู้อำนวยการกรมวัฒนธรรมแห่งกรุงมอสโก พร้อมด้วย กุลนรา อกาโมวา ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ประจำกรุงมอสโก สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศไทย และ เจเอ็ม ครีเอท แอนด์ คอนเนคท์ เอเจนซี่ (JMCC) ระหว่างประเทศ ประเดิมต้นปีเอาใจคนรักภาพยนตร์ได้ชมภาพยนตร์ 5 เรื่อง ครบรสทั้งแอ็คชั่น ดราม่า แฟนตาซี และ ไซไฟ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทั่วประเทศ (SF Cinema) กำหนดการฉายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเมษายน 2567

เปิดฉากเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยภาพยนตร์ไฮไลท์รอบปฐมทัศน์กับเรื่อง “The Challenge” ท้าทายมฤตยู ฝ่าวิกฤติ กู้อวกาศ ภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกที่ถ่ายทำบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือไอเอสเอส (ISS) ล้ำหน้าแซงทุกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั่วโลก ต่อด้วยช่วงต้นเดือนมีนาคม ที่คอประวัติศาสตร์ต้องถูกใจกับเรื่อง “Land of Legends” แผ่นดินมหาวีรบุรุษ ช่วงปลายเดือนมีนาคม กับภาพยนตร์แอ็คชั่นเรื่อง “Raiders of The Lost Library” จารกรรมรหัสลับห้องสาปสูญ เดือนเมษายนกับภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง “Upon the Magic Roads” คู่หูผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ และปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ sci-fi “Reversible Reality” ล่าลับโลกลวง

Advertisement

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรอบฉายภาพยนตร์ได้ที่ Moscow Film Days (https://jmcc.online/moscowfilmdays)

หลอนไปกับ‘ตุ๊กตาซาตาน’

ปลุกความสยองเกินจินตนาการ เมื่อตุ๊กตาทุกตัวไม่ได้น่ารักเสมอไป IMAGINARY ตุ๊กตาซาตาน ผลงานสุดสยองเกินจินตนาการจาก Blumhouse สตูดิโอสยองขวัญมาแรง กับเรื่องราวของ เจสซิกา (เดอวานดา ไวส์) ที่ได้กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเก่าพร้อมด้วย อลิซ (ไพเพอร์ เบราน์) ลูกบุญธรรมของเธอที่ต้องเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็น เมื่ออลิซได้พบกับ ชอนซีย์ ตุ๊กตาหมีที่ถูกทิ้งอยู่ในห้องใต้ดิน จนมันกลายมาเป็นเพื่อนในจินตนาการสุดที่รักของเธอ จากมิตรภาพแสนไร้เดียงสาระหว่างเด็กหญิงตัวน้อยและตุ๊กตาหมีได้แปรเปลี่ยนเป็นสายสัมพันธ์สุดหลอนเมื่อนับวันอลิซ กลับมีพฤติกรรมที่น่ากลัวและอันตรายยิ่งขึ้น ผู้เป็นแม่อย่างเจสซิกาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนในครอบครัว และค้นหาความจริงว่าชอนซีย์เป็นเพียงแค่ตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งหรือไม่?

เมื่อเพื่อนในจินตนาการกำลังจะกลายเป็นความสยองสุดสะพรึง เตรียมพบ “ชอนซีย์” ตุ๊กตาหมีตัวใหม่ที่พร้อมจะเล่นกับคุณไปจนตายใน IMAGINARY ตุ๊กตาซาตาน 7 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

‘Miiw Jydaa-Da.Ddy’ส่งเพลงใหม่

หลังจากค่ายเพลงน้องใหม่ Gashopper เริ่มทยอยปล่อยเพลงเพราะๆ ให้ได้ฟังกันแบบรัวๆ แถมได้รับการตอบรับจากแฟน ๆ เป็นอย่างดี ในโปรเจกต์ EP. LOVEPATH ล่าสุด ถึงคิว Miiw Jydaa และ Da.Ddy ที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ ในเพลง “ของเล่น” เพลงแนว City Pop ที่จะชวนทุกคนเดินทางไปในเส้นทางของความรัก โดย LUMZUM มารับหน้าที่เป็น Producer ซึ่งทั้ง 2 ศิลปิน ได้ร่วมกันแต่งเนื้อเพลงและเมโลดี้เองทั้งหมด โดยเล่าเรื่องราวความรักของเพลงนี้ ในมุมมองการแอบรักคนที่ชอบให้ความหวัง เปรียบเสมือนเราเป็นของเล่น ที่พอเขาเล่นจนพอใจแล้ว เขาก็ไม่สนใจและทิ้งให้อยู่คนเดียว

เรื่องราวการแอบรักคนที่ชอบให้ความหวังจะเป็นอย่างไร มาหาคำตอบกันได้ในมิวสิกวิดีโอเพลง ของเล่น ได้ทาง YouTube ช่อง Gashopper และฟังเพลงนี้ทาง Music Streaming ทุกช่องทาง และเตรียมพบกับซิงเกิลต่อไปของค่าย Gashopper ได้แก่ เพลงติดตลก – MiiwJydaa X Da.Ddy Feat. LUMZUM ได้เร็ว ๆ นี้