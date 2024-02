ประธานป้ายแดง! ‘ลิซ่า Blackpink’ เปิดค่ายภายใต้ชื่อ ‘‘LLOUD’ พร้อมลุยงานเดี่ยว

กรี๊ดให้เต็มเสียง! หลังจากโพสต์สตอรี่ Coming Soon ไปเมื่อวานนี้ ที่ทำเอาเหล่าบลิ๊งค์เฮไปตาม ๆ กัน ถึงการคัมแบ็กงานเดี่ยวของ ‘ลิซ่า Blackpink’ ซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดในวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) หลังจากที่เธอตัดสินใจไม่ต่อสัญญางานเดี่ยวกับทาง YG Entertainment นั้น ล่าสุดเธอก็ได้มาเฉลยถึงโปสเตอร์ Coming Soon เป็นที่เรียบร้อย ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว lalalalisa_m โดยการประกาศเปิดค่ายของตัวเองอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ ‘LLOUD’ พร้อมระบุแคปชั่นว่า

“Introducing LLOUD, a platform to showcase my vision in music and entertainment. Join me on this exciting journey to push through new boundaries together.”

“แนะนํา LLOUD แพลตฟอร์มเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของฉันในด้านเพลงและความบันเทิง มาร่วมเดินทางในเส้นทางที่น่าตื่นเต้นนี้กับฉันเพื่อผลักดันให้ผ่านขอบเขตใหม่ ๆ ไปด้วยกัน”

โดยบริษัท LLOUD จะเป็นบริษัทสำหรับบริหารจัดการศิลปิน สร้างประสบการณ์ที่ก้าวข้ามแนวเพลง และจะเชื่อมโยงคนรุ่นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งมีแกนหลักอยู่ที่นวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง และความมุ่งมั่น ไม่เพียงแค่ก้าวข้ามขอบเขตเท่านั้น แต่จะให้คำจำกัดความใหม่ และจะสร้างสรรค์เพลงที่ติดชาร์ตและแนวเพลงต่าง ๆ ที่ท้าทาย

ซึ่งลิซ่าเป็นสมาชิกคนที่สองใน Blackpink ต่อจากเจนนี่ที่ประกาศเปิดค่ายของตัวเอง ส่วนสมาชิกคนอื่น ๆ ยังไม่มีประกาศเรื่องสังกัดออกมา แฟนๆต้องรอติดตามข่าวต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติตดามข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับงานเดี่ยวของลิซ่าได้ผ่านทางอินสตาแกรมของค่าย

Wearelloud และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.lloud.co