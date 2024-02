สุดฟิน คิมซอนโฮ เอเชียทัวร์อินบางกอก เติมสีสันคัลเลอร์ฟูล โชว์ความน่ารักเกินต้าน

ถือเป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งที่ 4 สำหรับ นักแสดงหนุ่ม คิมซอนโฮ (KIM SEONHO) สุขุมวิทบอย เจ้าของลักยิ้มที่ทำเอาสาวๆ หัวใจละลาย ในงานแฟนมีตติ้งครั้งที่ 2 “2024 KIM SEONHO ASIA TOUR in BANGKOK<Color+Full>” ซึ่งครั้งนี้ ชวนแฟนๆ ชาวไทยมาเติมสีสันสุดคัลเลอร์ฟูลให้สมกับความคิดถึง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนี้ทำเอาสาวๆ ฟินสุดๆ เมื่อคิมซอนโฮ เปิดตัวมาด้วยชุดสูทสีขาวดุจเจ้าชาย พร้อมโชว์เสียงเพลง ‘Miracle’ ที่พิชอนบอกว่า มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องด้วยตัวเองเพื่อแฟนคลับทุกคน และมาร้องเปิดตัวให้ซอนโฮฮาดา (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ไทยฟังเป็นที่แรก ทำเอาเสียงกรี๊ดถล่มถลาย .. ก่อนเริ่มต้นทักทายแฟน ๆ

ในช่วง Color Talk และ SEONHO’S LIFE พาไปรู้ลึกกับชีวิตประจำวันของคิมซอนโฮแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมสุ่มแจกของขวัญสุดพิเศษเป็นรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟนคลับ และ SEONHO-TICON แฟนอาร์ตที่คิมซอนโฮเลียนแบบรูปที่แฟน ๆ วาดส่งมาให้สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ชาวไทยเป็นอย่างมาก

เข้าสู่ช่วงที่สองของงาน กับการเล่นเกม CHALLENGE! RELAY DRAWING QUIZ สุ่มลักกี้ แฟน

ขึ้นมาเล่นกิจกรรมทายคำสุดใกล้ชิดกับคิมซอนโฮ งานนี้ฟินกันถ้วนหน้าเรียกรอยยิ้มได้แบบสุด ๆ ส่วนช่วง SEONHO’S BINGO ได้สุ่มให้แฟนคลับขึ้นมาช่วยทำมิชชั่นร่วมกันให้สำเร็จ และช่วง THE ONE AND ONLY PAINTING IN THE WORLD ที่คิมซอนโฮได้วาดภาพสุดพิเศษให้กับแฟนคลับผู้โชคดี

ซึ่งงานนี้ สุขุมวิทบอยของเราก็เลือกวิวสวนลุมพินี ซึ่งทุกครั้งที่มาเมืองไทย แฟนคลับจะได้เห็นภาพพิชอน เดินเที่ยวพักผ่อนก่อนเริ่มงาน

ทำเอาเวลากว่า 3 ชั่วโมง ของงานแฟนมิตติ้ง คิมซอนโฮครั้งนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงท้ายซอนโฮฮาดาไทย ยังได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยโปรเจกต์คลิปสุดพิเศษและป้ายไฟยักษ์ ที่มีข้อความดี ๆ “คิมซอนโฮ ซารังเฮ” (รักนะคิมซอนโฮ) ทำเอาสุขุมวิทบอยของเราถึงกับน้ำตาซึม

นับเป็นโมเม้นท์ส่งท้ายงานที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ก่อนคิมซอนโฮจะส่งมอบเพลงความหมายดี ๆ อย่าง ‘Reason’ เป็นการปิดท้ายงานอย่างอบอุ่นประทับใจ ปิดท้ายด้วย กิจกรรม Hi-bye โบกมือ ส่งหัวใจ ซึ่งทุกที่นั่งได้รับสิทธิ์สุดใกล้ชิดเป็นการส่งท้ายอีกด้วยสมกับการที่แฟนคลับชาวไทย “ขอบคุณที่คิมซอนโฮกลับมาหาอีกครั้งและทำให้พวกเรามีวันที่สดใส”

จนกว่าจะพบกันใหม่