พี่ชอบ ‘เว่ยอี้’ ที่สุดเลย ‘หลินอี’ แลนดิ้งไทยร่วมงานตรุษจีน เผยชอบกินทุเรียน-อยากไปภูเก็ต

เข้าสู่โครงการไทยชนะ! งานนี้ทำเอาสยามพารากอนแทบแตกเมื่อพระเอกหนุ่มดาวรุ่งชาวจีน ‘หลินอี’ ได้บินลัดฟ้ามาเสิร์ฟความฟินในงาน ‘Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon’ ที่หลินอีได้เตรียมตัวมาอวยพรวันตรุษจีนมอบเป็นของขวัญให้แฟนๆ ได้มีความสุขกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีมหามงคลนี้ ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน

วินาทีที่หลินอีปรากฏตัวในชุดสูทสีขาว ก็เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นจากเหล่า ‘เว่ยอี้’ ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มารอต้อนรับอย่างคับคั่ง โดยมีการจับจองพื้นที่ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับนักแสดงที่ชื่นชอบ

Advertisement

เรียกได้ว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นหลินอีแบบใกล้ชิดก็ทำเอาหัวใจเต้นรัวไปกับใบหน้าอันหล่อเหลา นอกจากจะทักทายแฟนคลับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มโดยไม่ลืมที่จะยกมือไหว้สวัสดี อีกทั้งยังปรากฏตัวอย่างอลังการท่ามกลางการแสดงเชิดสิงโตสุดยิ่งใหญ่ ยิ่งเสริมให้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณพาร์ค พารากอนนั้นกลายมาเป็นเว่ยอี้แบบไม่รู้ตัว

ซึ่งครั้งนี้เป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง โดยหลินอีได้ทักทายแฟนคลับพร้อมขนเอาภาษาไทยที่ฝึกมาเป็นดิบดี เพื่อมาพูดคุยกับเว่ยอี้ชาวไทยในงานโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นประโยคยอดฮิตเมื่อหลายปีที่แล้วอย่าง พี่ดุนะ หนูไหวเหรอ ที่หลินอีถึงกับเอ่ยปากว่า แฟนคลับสอนเขา จำได้จากการที่มาประเทศไทยเมื่อรอบที่แล้ว หรือ ไม่มีหรอกอั่งเปา มีแต่ใจเราจะเอาไหม สิ้นประโยค เสียงกรี๊ดก็ดังกระหึ่มอีกครั้ง อีกทั้งแฟนคลับได้สอนภาษาไทยให้กับหลินอีสองคำ คือ พี่ชอบหนูที่สุดเลย และรักนะจุ๊บๆ

หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พูดคุยกับเหล่าแฟน ๆ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง ในตอนหนึ่งเมื่อถามถึงสถานที่ที่อยากไป หลินอีก็ว่าเป็น ‘ทะเล’ อย่างเช่น ภูเก็ตและสมุย เพราะเห็นภาพในโซเชียลมีเดียมาตลอด คิดว่าสวยมากจึงอยากไปเที่ยวสักครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ที่เคยมาตนเที่ยวแค่ในกรุงเทพฯ และมีความรู้สึกว่ากรุงเทพฯ มีความหลากหลายมาก โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ซึ่งอาหารที่เขาชอบมากที่สุดก็คือทุเรียน

ต่อมา เมื่อถามว่าหากมีเวลาว่างหนึ่งวัน จะไปเที่ยวที่ไหน หลินอีก็ตอบคำถามที่ทำเองแฟนคลับใจฟูไปตาม ๆ กันว่า “ที่ที่ยืนอยู่ตอนนี้ เพราะชอบประเทศไทยมาก ๆ วันเดียวคงไม่พอด้วยซ้ำ และถ้ามีโอกาสจะพาครอบครัวมาเที่ยวประเทศไทย”

ในทางกลับกัน หากมีโอกาสพาเว่ยอี้ชาวไทยไปเที่ยวประเทศจีน หลินอีก็ว่าจะพาทุกคนไปเหอเป่ย ซึ่งก็คือบ้านเกิดของเขาที่อยู่ทางภาคเหนือ และอากาศค่อนข้างจะหนาว ซึ่งตอนนี้หิมะตก อยากจะพาทุกคนไปด้วย

กับคำถามต่อมาที่ทำเอาสาวๆหูผึ่ง อย่างสเปคผู้หญิงในฝันนั้นหลินอีก็ตอบว่า ไม่ได้ล็อคไว้ แค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข สบายใจ แค่นั้นเพียงพอแล้ว

ซึ่งหลินอีก็ได้มีการหยอดแฟนคลับว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอแฟนคลับอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้เจอมานาน แม้ตอนนี้ประเทศไทยอากาศจะร้อน แต่แฟนคลับฮอตกว่า เรียกได้ว่าทำเอาเว่ยอี้เสียอาการไปตามๆ กัน

ในส่วนของผลงานการแสดง เมื่อถามว่าชื่นชอบบทไหนมากที่สุด หลินอีก็ว่า การเป็นนักแสดงไม่สามารถเลือกได้ว่าบทไหนที่ชอบมากที่สุดเพราะต้องมีความเท่าเทียมในบทบาทที่ตัวเองเลือกเล่น และหวังว่าในอนาคตจะได้เล้นในบทบาทที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โดยไม่ลืมที่จะฝากผลงานละครที่รอจ่อออนแอร์ภายในปีนี้มีอยู่สองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรก รับบทเป็นหนุ่มหล่อที่ชอบเล่นเกม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกม และจะมีพาร์ทของการพัฒนาธุรกิจด้วย และเรื่องที่สองขออุบไว้ก่อน อยากให้ทุกคนรอติดตาม

หลังจากนั้น หลินอีก็ได้มีการมอบเขียนคำอวยพรตรุษจีนเป็นภาษาไทยจากปลายพู่กันว่า ‘รวยๆ ปังๆ’ โดยมีการแจกให้กับแฟนคลับผู้โชคดี ซึ่งหลินอีก็ว่าเป็นครั้งแรกที่ตนเขียนภาษาไทย พร้อมกันนี้ก็ได้มีการเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการร้องเพลง ‘พี่ชอบหนูที่สุดเลย’ ของ Ponchet และ Fire Boy ของ พีพี กฤษฏ์ งานนี้ทำเองแฟนคลับอึ้งไปตามๆกัน เพราะหลินอีร้องชัดมากๆ!

เมื่อเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงาน หลินอีก็ไม่ลืมที่จะอวยพรวันตรุษจีนแก่แฟนคลับว่า “สวัสดีปีใหม่ ขอให้ปีมังกรมีแต่ความสุข รวยๆ ปังๆ”

เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่มีความสุขของเว่ยอี้ไทยเลยจริงๆ

ทั้งนี้ หลินอี เป็นนักแสดงดาวรุ่งที่มีผลงานซีรีส์เรื่องดังมากมาย ซึ่งผลงานสร้างชื่อ ที่เป็นที่ ปลาบปลื้มของแฟนๆ ชาวไทยเป็นอย่างมาก คือ ซีรีย์รักโรแมนติกเรื่อง “อุ่นไอในใจเธอ” (Put Your Head on my Shoulder) หรือ ในปี 2019 ที่ทำให้เขาคว้าถึงสองรางวัล ได้แก่ รางวัลศิลปินดาวรุ่งยอดเยี่ยม Star Awards Annual Youth Trending Artists Awards และ นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม จาก the Golden Bone Network Film and Television Festival Annual Emerging Actor Award นอกจากนี้ยังมีผลงานแสดงเรื่องอื่นๆ เช่น ฉากรักวัยฝัน Love Scenery (2021), จรดฝันข้ามกาล Hu Tong (2022) และ เหวี่ยงเรามาเจอรัก Derailment (2023) เป็นต้น