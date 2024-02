จบรัก 4 ปี แอนนี่ ประกาศเลิก กอล์ฟ พิชญะ พร้อมปลดปล่อยความเจ็บปวดนี้แล้ว

ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รัก กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล กับ แอนนี่ แฟนสาวใจชาวรัสเซียที่คบหากันมานาน 4 ปี ซึ่งพักหลังทั้งคู่ดูไม่หวานเหมือนเคย ล่าสุดฝ่ายหญิงไม่ทำให้คนสงสัยอีกต่อไป เพราะแอนนี่ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมประกาศเลิกลากับกอล์ฟเมื่อปีที่แล้ว โดยว่า

‘Hey everyone,

I want to share something personal with you all.

Last year, Golf and I decided to part ways, but unfortunately, he hasn’t been ready to announce it publicly. While it’s been challenging navigating this journey privately, I’ve come to realize the importance of honoring my own truth and growth. Feeling disrespected by his behavior and refusal to acknowledge our relationship publicly, has been incredibly hurtful. I refuse to feel stupid or insignificant any longer.

I’ll appreciate your understanding and support as I continue to move forward and finally ready to release this pain and embrace new chapter in my life by staying true to myself.

(ทุกคน, ฉันต้องการบอกบางสิ่งที่เป็นส่วนตัวกับทุกคน เมื่อปีที่แล้ว ฉันกับกอล์ฟตัดสินใจแยกทางกัน แต่น่าเสียดายที่เขายังไม่พร้อมที่จะประกาศต่อสาธารณะ แม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ฉันก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพความจริงและการเติบโตของตัวเอง พฤติกรรมของเขาที่ไม่ให้เกียรติกันและปฏิเสธที่จะยอมรับความสัมพันธ์ของเราต่อสาธารณะ ถือเป็นเรื่องเจ็บปวดอย่างยิ่ง ฉันจะไม่ขอเป็นคนโง่หรือไม่มีความสำคัญอีกแล้ว

ฉันขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุน ในขณะที่ฉันก้าวไปข้างหน้าต่อไปและพร้อมที่จะปลดปล่อยความเจ็บปวดนี้และยอมรับบทใหม่ในชีวิตของฉันด้วยการซื่อสัตย์ต่อตัวเอง)’