รับวาเลนไทน์ วิว วรรณรท เปิดตัว แม็ค ซบไหล่หวาน พร้อมแคปชั่นสุดสวีท

หลังจากที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือไม่ สำหรับ นางเอกสาว วิว วรรณรท สนธิไชย กับนักแสดงหนุ่ม แม็ค วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล ที่ก่อนหน้ามีภาพคู่ไปทานอาหารด้วยกันมาแล้ว แต่ก็ยังไม่คำตอบที่แน่ชัด

และเมื่อใกล้วันแห่งความรัก วิว ก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน เปิดตัวกันแบบชัดเจนไปเลย แม้ว่าจะยังไม่มีภาพคู่ชัดๆ มาในรูปแบบภาพเดียวแต่ก็แท็กให้รู้ว่าเป็นใคร พร้อมแคปชั่นหวาน

“I only have eyes for you~ 🏠❤️“

ซึ่งทางด้าน แม็ค ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบแลบหวานไม่แพ้กันว่า “But it’s only you in my eyes😊🏠❤️“