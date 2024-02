เปิ้ล ไอริณ ยันไม่ได้ก็อปปี้เป็นแค่เวอร์ชั่นดัก มีอีก 2 แนวดนตรี ลั่นถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องฟัง

ทำอะไรก็มีกระแสพูดถึงอยู่ตลอด สำหรับ เปิ้ล ไอริณ ที่ล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ Passion ออกมาก็มีเนื้อร้องติดหู จนคนดังหลายคนนำไปคัฟเวอร์ใหม่ แต่กระนั้นก็มีกระแสดราม่าทั้งก็อปปี้มาจากเพลงสากลเพลงหรือไม่ ล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวมาร่วมรายการ ทัวร์มาลง ทางช่อง Mono29 ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า

ฟีดแบคเพลงเป็นยังไงบ้าง?

“เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มาก วันนี้ไปดู 6 แสนกว่าแล้ววิวแล้ว 2 วันเอง แต่ว่าเปิ้ลก็เข้าใจในเรื่องของพลังงานดี เวลาที่ตั้งใจทำงานเพื่อผู้คน ทำงานเพื่อคนหมู่มาก อยากให้กำลังใจ เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่คนจำนวนมากจะสนใจ เราไม่ได้แต่งเพราะอกหักรักคุด หรือไม่ได้ไปกดใครให้ แต่เราไปดึงจงลุกขึ้นนะ ทุกคนต้องเคยล้ม เขาฟังเขาอาจจะอิมแพค”

เพลงดังเป็นไวรัล ตั้งแต่ MV ยังไม่ปล่อย?

“เปิ้ลว่าต้องถึงวาระของเปิ้ล เพราะเปิ้ลได้อะไรจากสังคมเยอะจริงๆ พูดจากหัวใจเลย อยู่วงการ 30 ปี ทุกอย่างกลั่นกรองจากประสบการณ์เรา ไม่ว่าจะเป็นในเอ็มวี เหมือนเป็นตลกร้ายตลอดเลยตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดนแทงข้างหลังจากเพื่อนที่เราไว้ใจ เรื่องคนรักที่โดนเพื่อนสนิทแย่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุบนพรมแดง หรือไม่ก็เรื่องการรับรางวัลในชีวิต ส่วนที่ประทับใจอย่างนึงคือชุดสีเงินที่เปิ้ลยกขา ชุดนั้นแม่ใส่ตอนเปิ้ลอยู่ในท้อง 2 เดือน เปิ้ลเอาประสบการณ์มาอยู่ในเพลงนี้ทั้งหมด ก็มี 3 เวอร์ชัน เฉลยแล้วว่าเวอร์ชันที่ทุกคนดูเป็นเวอร์ชันดัก เรื่องนึงที่เป็นประสบการณ์คือเรื่องก๊อปปี้ เพราะเปิ้ลก็เคยโดนก๊อปปี้ตั้งแต่ชื่อเรื่อง เส้นเอ็มวี ท่าเต้น การแต่งตัว ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าวันนึงเรามีความที่เมโลดี้ไปคล้ายคลึงสังคมจะทำยังไงกับเรา สังคมจะใส่ใจเราไหม ก็เป็นตลกร้ายอยู่ในนั้น ก็เขียนในส่วนของเนื้อเพลงท่อนนี้ไว้ให้ทุกคนด้วย ‘Don’t judge like I am an angel or devil. Remind yourself and guess. Be proud of yourself with passionate’ คือว่า ‘อย่ามาตัดสินเปิ้ลในสิ่งที่ทำมันดีหรือไม่ดี แต่ทุกคนลองเตือนตัวเองแล้วไล่ล่าหาแพชชันตัวเองดีกว่า”

Advertisement

คนฟังเยอะ ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง?

“กราบขอบพระคุณ เพราะว่าจริงๆ ตอนแรกพี่เขียนเพลงนี้ หลังจาก Money นิดหน่อย ชื่อเพลง 2 คำ Passion จะให้เรื่องที่เราตกผลึกและมีประสบการณ์จริงๆ ข้ามผ่านมาแล้วให้ทุกคนลอกข้อสอบในชีวิตเปิ้ล มีช่วงนึงที่เบรกงานในวงการ เพราะเจออะไรมาเยอะมาก เปิ้ลเป็น อินโทรเวิร์ตชอบอยู่คนเดียว การทำเพลงท้าทาย กล้าระดับนึงมาเจอผู้คน ตั้งใจมอบให้ทุกคนด้วยหัวใจจริงๆ ที่เพลงมีแรงสั่นสะเทือนจนคนร้อง เพราะออกมาจากหัวใจที่โคตรหัวใจ ตอนแรกจะไม่ทำแล้ว แต่บังเอิญเพื่อนสนิทคนแรกในชีวิต มีทุกอย่างครบหมดแต่เขาโทรมาบอกว่าไม่สบาย ตัดสินใจลาจากโลกด้วยซึมเศร้า เปิ้ลคิดว่าสายไปที่ให้กำลังใจเพื่อน แต่ไม่สายไปที่จะให้กำลังใจทุกคน เพลงนี้เหมือนเอาน้ำตาหยดมาเขียนเป็นเพลง ออกจากหัวใจ ถึงเขียน 10 นาที ซึ่งใน 3 เวอร์ชัน มันจะมีเวอร์ชันที่เป็นธุรกิจได้ ตามกฎหมายของลิขสิทธิ์ เราจะต้องไม่จดลิขสิทธิ์ในเพลง สังเกตุว่าเพลงนี้เป็นเพลงเดียวตั้งแต่เปิ้ลทำมาไม่ได้ใส่ IR Records ตอนต้นเพลง แต่ใส่ว่า directed by Irin ที่แปลว่ากำกับภาพ เพลงนี้ไม่ใช่เพลงของเปิ้ล ก็เหมือนโคฟเวอร์เหมือนทุกคนเต้นใน TIKTOK ที่บอกว่า 16 ชั่วโมง เปิ้ลอัด 3 ที่ 3 บริษัท อันนี้สำหรับทำธุรกิจ มีทั้งช้าและเร็ว ที่ ‘พี่พชร์ อานนท์’ จะขอไปเปิดในหนังหอแต๋วแตกฯ ก็จะใช้เวอร์ชันเหล่านี้”

ยืนยันว่าแผนการนี้เราวางไว้ก่อน ไม่ใช่ว่ามีกระแสดราม่าไปก๊อปเพลงสากลเลยพลิกเกมว่าเป็น 3 เวอร์ชัน?

“ไม่แน่นอนค่ะ ใครจะไปทำเพลง 3 เวอร์ชัน 3 ห้องอัดก่อน แล้วทำไมไม่ลงชื่อ IR Records เพราะเรารู้ เปิ้ลศึกษากฎหมายมาดีพอสมควรก่อนจะลง ว่าทำยังไงถึงจะพลิกสถานการณ์ และเปิ้ลรู้ดีว่าคนในโซเชียลชอบคิดว่าเปิ้ลจะทำไม่ได้ แล้วชอบด้อยค่าเปิ้ล จนรู้สึกว่าเปิ้ลไม่ควรได้รับสิ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลง Money ที่ตกผลึกเรื่องการเงิน เราอยากบอกทุกคนว่าเปิ้ลทำได้ ทุกคนก็ทำได้ เราเป็นผู้ให้ เสียสละ ให้กำลังใจ สุดท้ายจบด้วยการด้อยค่า เปิ้ลอยากให้บทเรียนกับโซเชียลมากกว่าว่าอย่าไปตัดสินใคร ถึงเขียนเรื่องนี้ลงไปในเพลงก่อนที่จะปล่อย เลยยังไม่เปิดคอมเมนต์เพราะทุกคนไม่รู้ความจริง”

แล้ว Passion เวอร์ชันที่โดนโจมตีว่าก๊อปเพลงสากล จะยังไงต่อ?

“เอาไว้ให้ทุกคนดูแล้วกันค่ะ เพราะตั้งใจทำมาแล้ว มันอาจจะเป็นเวอร์ชันที่มีคนเบลม รู้สึกไม่ดีกับเปิ้ล อยากให้ทุกคนคิดใหม่ อย่าตัดสินอะไรเร็วนัก”

จะดำเนินคดี?

“ดำเนินแค่คนเดียวค่ะ วันแรกที่ปล่อยเพลงเขามาด่าเปิ้ล ‘แม่มึงสอนร้องเพลงแบบนี้เหรอ’ ซึ่งเราทำเพลงเพราะแม่ไง เปิ้ลเคารพบูชาบุพการีมาก ด่าเราอิงไปที่แม่ มีคนนี้คนเดียว คนอื่นไม่มี เปิ้ลถือว่าไม่ให้เกียรติและด้อยค่าเปิ้ลเยอะเกินไป”

คำว่าเพลงไม่เพราะ, ก๊อปปี้มา ฯลฯ ไม่โกรธขนาดนั้น?

“เปิ้ลเข้าใจว่าคนที่ทำไม่ได้ ก็คิดว่าเราจะทำไม่ได้ หรือถ้าคิดว่าตลก ไม่เพราะ ก็กลับไปฟังเพลงเศร้าเคล้าน้ำตา ถนัดแบบนั้นก็ไปฟังแบบนั้น อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจผู้คนก็ไม่ต้องฟัง ไม่ถนัดก็ไม่ฟัง ไม่ผลกระทบอะไรกับคุณ ไม่เกี่ยวกับคุณเลย ถ้าเดือดร้อนลองทำเอง ลองแต่งเอง ทำเอ็มวีเอง ถามว่าจะเปิดคอมเมนต์ในเพลงที่ปล่อยไหม ก็ตอบไม่ได้ เพราะเปิ้ลถือว่าตรงนั้นเป็นบ้านของเปิ้ล และเคยเปิดประตูเชิญทุกคนเข้ามา แต่สิ่งที่ทีได้รับคือคนเข้ามาแล้วปาขยะ ถุยน้ำลาย ตอนนี้ประตูบ้านเปิ้ลปิดหนึ่งบานแล้ว จะเปิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เปิ้ล คุณจะตลกหัวเรางานอื่นไม่ว่า แต่งานนี้เพื่อนเปิ้ลเสียชีวิต เปิ้ลเขียนจากประสบการณ์ที่ร้องไห้มา เจ็บมา คือเราตั้งใจมอบความหวังดี และเปิ้ลก็ต้องขอบคุณสื่อที่เคยให้ ‘ฉายา sexy never die’ เหมือนโดนเผาไหม้แล้วเกิดใหม่”

เวอร์ชันนี้ที่บอกทำมาเพื่อดัก แต่ก็ยังโดนมองว่าเอาตรงนั้น ตรงนี้มาผสมผสาน เราตั้งใจไหมที่เอาหลายเพลงมารวม?

“ถ้ามองในเจตนาดี เรียก Copy to Development (C2D) ทุกอย่างมีการก๊อปปี้หมด ไม่ว่าหัวข่าวของพี่ๆ(สื่อ) หรือแม้แต่การที่จะทำอะไรสักเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่มุมมอง ทุกคนมีการก๊อปปี้อะไรบางอย่างแล้วมาสร้างเป็นเฉพาะตัวเอง เหมือนเลข 6 ถ้าจะมองให้เป็น 9 ก็เป็น 9 อยู่ที่มุมมองของคน แต่เปิ้ลก็ศึกษาอย่างต้นเพลงที่ทุกคนพูดถึง เปิ้ลได้อินสปายที่ว่า ‘ฉันรู้ว่าจะหลอกคนทั้งเมืองนี้ได้ยังไง’ ค่ะ”

ถูกมองด้วยว่าเล่นกับความรู้สึกคนหรือเปล่า?

“อย่างที่บอกว่า ‘ฉันรู้ว่าจะหลอกคนทั้งเมืองนี้ได้ยังไง’ แต่เปิ้ลเลือกใช้คำพูดว่า ‘ล้มแล้วลุกสิ’ ให้กำลังใจมากกว่า แค่คนร้องว่า ‘ปัญหาทำให้เราเติบโต’ ก็จะพ้นปลดล็อกทุกอย่าง ‘ปัญหาทำให้เราเติบโต จนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้’ แค่นี้ก็อิมแพคมากแล้วนะ แล้วเปิ้ลก็บอกตัวเองว่าปัญหาไม่ได้เกิดมาให้เราด้อยค่าตัวเอง ให้ทุกข์ ให้มีปม มันไม่ทำให้เรากลับไปเป็นคนนั้นอีกแล้ว กลายเป็นเวอร์ชันที่เติบโต”

อีก 2 เวอร์ชันจะปล่อยเมื่อไหร่?

“อาจจะเป็นเรื่องที่ให้พี่พชร์ ทีมงานโทรมาจะมาขอซื้อลิขสิทธิ์ เปิ้ลบอกไม่ต้องหรอก พี่พชร์ เคยใช้แล้วและเขามีบุญคุณกับเปิ้ลเอาไปใช้ได้เลย เรื่องเงินเป็นเรื่องหลังสุดสำหรับเปิ้ล แต่จุดประสงค์เลยเราอยากแบ่งปันพลังงานที่ลุกขึ้นมาสู้ให้ผู้คน อีก 2 เวอร์ชันเป็น HIPHOP และ R&B เป็นดนตรีที่ต่างไปเลย ไม่เกี่ยวกันเลย เนื้อเพลงเหมือนเดิม มีการบิดโน๊ต เรื่องจะปล่อยยังไง เอาเป็นว่าแล้วแต่วาระแล้วกัน ยังบอกไม่ได้ แต่มีแน่นอน เราไปทำงานจริงๆ”

ทำไมเพลงของเราทุกเพลง ต้องมีรถตลอดเลย?

“มันเป็นเหมือนโลโก้เรา เพลงแรกเป็นเบนซ์สปอร์ต แล้วเปิ้ลเชื่อเรื่องพลังงานมากๆ อะไรที่เราพูดปุ๊ป หูแรกที่ได้ยินคือหูเรา แล้วมันก็ฝังในจิตใต้สำนึกเรา แล้วมันก็จะดึงดูดให้เรามีอย่างนั้น พอเปิ้ลออกเพลงมาไม่กี่เดือน ก็มีโอกาสได้เบนซ์มา พอปอร์เช่มันฟิน ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ขับปอร์เช่แล้ว เลยร้องเฟอร์รารีเอาไว้ แล้วตอนนี้มันก็มีโอกาสเหมือนกัน เรามีการพัฒนา มีการเติบโตมากขึ้นๆ”

เรื่องลิขสิทธิ์จะมีผลอะไรกับเราไหม?

“ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นค่ะ เพราะตามลิขสิทธิ์เพลง คือถ้าเราเอาโน้ตที่มีความใกล้เคียงเขา มาจดเป็นลิขสิทธิ์เรา แล้วทำเป็นการค้า เช่น ทำเป็นแผ่นจำหน่าย แต่การกระทำของเปิ้ล มันเหมือนกับมีการอิงตัวโน้ตบ้าง แล้วมาพัฒนาเป็นอะไรที่คล้ายกับเรา แล้วก๊อบปี้ แล้วมันทำให้บางส่วนที่ทำ จะเรียกว่าก๊อบปี้ก็ไม่ได้ มันเป็นเหมือนกับว่าเอากลิ่นอายตรงนั้นมา มาทำให้มันอิมแพคกับทุกคน”

เป็นเพลงให้กำลังใจ แต่คนฟังบอกว่าฟังแล้วหดหู่?

“เปิ้ลว่าคำพูดพวกนี้จากโซเชียล อยากให้สื่อลดๆ โฟกัสลงไปหน่อย สำหรับเปิ้ลรู้สึกว่ามันคล้ายๆ กับคำเขียนด่า ตามประตูห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยกมาเป็นประเด็นหลัก เพราะมันยิ่งสร้างอิมแพค สร้างแรงสั่นสะเทือนให้คนยิ่งปากจัด ยิ่งด่า บอกเห็นยกคำนี้คำนั้น คนก็แข่งกัน ฉันอยากดัง อยากได้แสง อย่างที่บอกค่ะ ว่ารีบไปหาแว่นกันแดดมาใส่”

อีก 2 เพลงถ้าปล่อยออกมา แล้วทำนองมันคล้ายกัยเพลงอื่นอีกล่ะ?

“ไม่คล้ายแน่นอนค่ะ เพราะเปิ้ลเป็นคนกำหนดไว้เอง ว่าขอทำนองแนวนี้ ตัวแต่ละบุคลากรที่เปิ้ลร่วมงานด้วย มีประสบการณ์ในวงการนับสิบๆ ปี เชื่อมีเปิ้ลค่ะ เปิ้ลทำเพลงมา 6 ซิงเกิ้ลแล้ว ประสบการณ์มีสมควร อยากให้เป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักรู้ ว่าเพิ่งตัดสินใคร เอาเวลามาสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองดีกว่า”

ยืนยันหน่อยว่าสรุปเพลงนี้ เป็นการก๊อบปี้หรือคัพเวอร์?

“เรียกว่าเป็นกลิ่นอายดีกว่า เพราะประเทศไทยจริงๆ แล้ว ยังไม่มีเพลงแนวนี้เลย มันจะก๊อบปี้ได้ยังไง ในเมื่อช่วงต้นอินโทรเปิ้ลเป็นคนทำเอง คนไม่เห็นการทำงานเปิ้ล ไม่รู้หรอกว่าทำงานยังไงบ้าง เปิ้ลควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนจริงๆ กระทั่งเรื่องของ MV เปิ้ลก็เป็นคนนั่งตัดต่อเอง โปรดิวเซอร์หิ้วคอมพิวเตอร์มา แล้วเปิ้ลเลือกทุกฉาก เสื้อผ้าของทุกคนเปิ้ลก็ออกแบบเอง ทำทุกอย่างเองหมดเลย”

นอกจากเรื่องเพลงแล้ว หลายคนบอกบางซีนใน MV ก็ไปเหมือนกับเพลงอื่น?

“ก็อย่างที่บอก ว่ามันเป็นมุมมองคน เปิ้ลไม่ค่อยสนใจกับคำพูดมากมายของคนทั่วไป เพราะเขาไม่ใช่โปรดิวเซอร์ ไม่ใช่สปอนเซอร์ ไม่ใช่คนที่ปรารถนาดี ที่มาให้พลังงานกับเรา อาจจะเป็นแค่ป้าหน้าปากซอย เป็นแค่ใครไกลๆ ที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเปิ้ลจะต้องมานั่งรับพลังงานทุกคน หน้าที่เปิ้ลคือโฟกัสไปที่การให้พลังงานกับผู้คนที่เขาได้รับผลประโยชน์ มีคนส่งข้อความมาขอบคุณเปิ้ลเยอะมากอโฟกัสสิ่งใด สิ่งนั้นขยายผลค่ะ”

หรือเป็นแรงบันดาลใจที่เราไปเห็นมา แล้วเอามาดัดแปลงให้เป็นของตัวเอง?

“ไม่ค่ะ ถ้าทุกคนสังเกตดีๆ เปิ้ลก็ให้แรงบันดาลใจผู้คนเกี่ยวกับเรื่องเงิน ดูในเฟซบุ๊กได้ ถ้าคนมองไม่อคติ มองในแง่บวก เปิ้ลพยายามเชิดชูทุกอย่างในประเทศ ส่วนใครจะไปดับแสง ก็หาแว่นมาใส่ เปิ้ลอยากเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งต่อพลังงานที่ดี ไม่ได้ยกย่องว่าตัวเองเก่งมาจากไหน เปิ้ลอาจจะเป็นแค่สตรีไปรษณีย์ ที่รับสารมา แล้วมาส่งต่อให้ผู้คน เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือน แรงกระเพื่อมที่มันบวกกว่านี้”

โอเคใช่ไหม ถ้าคนฟังไป ด่าไป?

“มันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่แล้ว เปิ้ลเชื่อว่าวันนี้เขายังไม่ได้ซาบซึ้ง หรือรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานดีพอ วันหน้าถึงวาระเขา เดี๋ยวเขาก็รู้เอง เปิ้ลไม่สามารถบังคับทุกคนให้คิดไปทางเดียวกันเปิ้ลได้”

ส่วนเรื่องคดีหลังจากนี้จะยังไง?

“ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นใคร ก็ให้ทนายความติดต่อไป เพราะไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคม ไม่เคยเห็นเมืองนอกจะมีใครทักไปด่าศิลปินแบบนี้ รู้สึกว่ามีแต่ประเทศไทยเท่านั้น มันข้ามเส้นไปหน่อย ด่าเปิ้ล เปิ้ลชินแล้ว แต่คุณแม่เปิ้ลอยู่ในโลงแล้ว ท่านเสียชีวิตแล้ว ทำไมต้องถึงขนาดด่าแม่เลยเหรอ มันเกลียดชังกันขนาดนั้นเลยเหรอ มันต่อส่งพลังงานลบ เหมือนเขาอยู่ด้านล่าง แล้วพยายามจะฉุดเราลงไปข้างล่าง ซึ่งมันไม่ได้ผลเลย ถามว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยไหม คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ก็ยังไม่อยากบอกอะไรมากค่ะ”

เพลงนี้เหมือนเป็นการดึงศักยภาพในการใช้ภาษาของเรามาเลยไหม?

“อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับเรื่องนั้นเท่าไหร่ เพียงแต่เวลาได้ร้องเพลงสากล เด็กๆ ได้รู้คำศัพท์มากขึ้น แล้วบางอย่างมันต้องใช้คำสากล คนถึงจะอิมแพคสั่นสะเทือน อย่างคำว่า Manifest ทุกอย่างได้ดั่งใจเสก เป็นภาษาไทยก็คงไม่ได้”

ตอนนี้คนคัพเวอร์เยอะมาก ซึ่งคอมเมนต์บอกว่าดีกว่าต้นฉบับอีก?

“จริงๆ แล้วเราไม่ได้ทำเพลงมาเพื่อเปรียบเทียบกับใคร ใครดี ใครเด่น ใครด้อย เปิ้ลไม่เปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใคร เปิ้ลแข่งกับตัวเองเมื่อวานจบแล้วค่ะ คือถ้าน้องเขาร้อง แล้วมีคนติดตาม 2-3 แสนคน แล้วจำนวนนั้นไปอิมแพคว่าปัญหามันทำให้เราเติบโตนะ แล้วผู้หญิงร้องยิ่งดี ชีวิตเราไม่ต้องงอมือรอเงินผู้ชาย เป็นวัตถุทางเพศ เปิ้ลอยากให้ผู้หญิงเติบโตด้วยตัวเอง เข้มแข็งหาเงินดูแลตัวเอง อยากให้ผู้หญิงสตรองมากขึ้นค่ะ ส่วนใครจะไปสร้างแรงกระเพื่อมต่อ ก็ยินดีด้วยค่ะ จริงๆ เพลงนี้ตั้งใจทำออกมาเพื่อวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะเลย เพราะในเพลงใส่ชุดกุหลาบทั้งสีขาวสีแดง แล้วพรุ่งนี้ยังเป็นวันเกิดเปิ้ลด้วย เลยตั้งใจทำเพลง เริ่มต้นวันพรุ่งนี้ เปิ้ลอยากได้รับกำลังใจดีๆ จะได้ผลิตผลงานต่อไป แล้วก็อยากบอกว่าความรักที่ดีที่สุด คือการรักตัวเอง การทีแพชชั่นที่ดีที่สุด เริ่มต้นจากมีแพชชั่นกับตัวเอง ไล่ล่าหามันให้เจอนะคะ แล้วลุยเลยค่ะ”