เพลง ชนม์ทิดา หวาน เป๊ก เศรณี อวดแหวนเพชรนิ้วนางซ้าย ยังไม่ขอแต่งแต่เซ็นสัญญาแล้ว

เป็นอีกคู่รักที่ฉลองวาเลนไทน์ด้วยกัน สำหรับ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม กับหวานใจ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายของ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ล่าสุดเพลงได้ออกมาลงภาพหวาน อวดแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมแคปชั่นว่า

‘Thank you for the sweetest card, or what you call contract🤭 ถือว่าเซ็นสัญญาแล้วนะ ห้ามผิดสัญญานะ (ไม่งั้นจะฟ้องพ่อ)!!

ขอบคุณที่เกิดมา ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ ขอบคุณที่เป็นเป๊กแบบนี้ You are my hopes and dreams. You are my home🤍

P.S ยังไม่ได้ขอแต่งงานนะคะทุกคน…ต้องไปถามคนนี้ค่า @pek_c‘