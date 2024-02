กอล์ฟ พิชญะ พูดแล้วเหตุเลิก แอนนี่ ยันจบกันดี ฝ่ายหญิงขอโทษคนได้รับผลกระทบ

ก่อนหน้านี้ แอนนี่ อดีตแฟนสาวชาวรัสเซียของ กอล์ฟ พิชญะ ได้ออกมายอมรับว่าเลิกลากับกอล์ฟจริงและพร้อมจะมูฟออนต่อไป หลังจากที่ทั้งคู่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์มาสักพัก ล่าสุดด้านกอล์ฟก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงสาเหตุการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ โดยว่า

‘สำหรับความสัมพันธ์ของผมกับแอนนี่เราสองคนตัดสินใจยุติในความสัมพันธ์กันตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งผมกับแอนนี่ตกลงกันตั้งแต่เลิกกันว่า ผมจะออกมาพูดกับทุกคนเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อถูกถาม เพื่อที่จะได้เป็นการพูดสื่อสารทีเดียว เพราะผมคิดว่าการสื่อสารด้วยคำพูดดีกว่าการพิมพ์ เพราะการพิมพ์อาจเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อน ซึ่งทั้งผมกับแอนนี่ก็พูดคุยเรื่องนี้ด้วยดีกันมาตลอด

ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่รักและ support เราทั้งสองคนว่าถึงแม้ผมกับแอนนี่จะเลิกกัน แต่เป็นการเลิกกันด้วยดี เราทั้งคู่ได้พยายามแก้ไขและปรับจูนในความสัมพันธ์กันมาตลอด แต่ถึงแม้เราจะเลิกกันไป ตัวผมก็ยังห่วงใย หวังดี และยังคอยสนับสนุนให้เค้าได้รับโอกาสที่ดี แม้ว่าเราจะเลิกรากันไปแล้ว แต่มันยังมีความทรงจำดีดีที่ผมรู้สึกขอบคุณ และเรายังเป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และ support กันแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนอีกต่อไป

ผมหวังว่าทุกคนจะ support ในทุกๆเส้นทางที่

แอนนี่อยากทำและความฝันของเขาต่อไป ส่วนตัวผมเอง มีความตั้งใจดีที่อยากเห็นเค้าเติบโตในเส้นทางที่เค้าชอบและเดินตามฝันของเขา

ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทั้งผมและแอนนี่ครับ🙏🏻’

ด้าน แอนนี่ ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านไอจีสตอรี่ มีรายละเอียดว่า

‘I want to take a moment to address some recent misunderstandings regarding my breakup with Golf. After a heartfelt conversation, we’ve both realized that there were miscommunications and assumptions that led to unnecessary tension.

Also, I would love to apologize to everyone who were affected by my post. I decided to delete it, I think it’s the right thing to do.

Me & Golf have talked and concluded that he will come out and reply about our break up when he has a chance or when he would be asked about it.

We have decided to move forward on a positive note. While our relationship may have come to an end, we’re choosing to focus on the good times we shared and the growth we experienced together.

I appreciate all the support and concern that many of you have shown during this time and also really Thankful to Golf for this supportive journey throughout the time together. We both value each other’s happiness and time together and would continue to support each other as good brother and sister.

Thank you for all support ka.’

แปลได้ว่า ‘ฉันอยากขอเวลาสักครู่เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการเลิกราของฉันกับกอล์ฟ หลังจากที่เราได้คุยกันอย่างเปิดใจ เราทั้งคู่ได้ตระหนักว่ามีการสื่อสารที่ผิดพลาดและการสันนิษฐานที่นำไปสู่ความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ ฉันอยากจะขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโพสต์ของฉัน ฉันตัดสินใจลบมันออกไป ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะฉันกับกอล์ฟเราคุยกันแล้วสรุปกันแล้วว่าเขาจะออกมาตอบเรื่องการเลิกราของเราตอนที่มีโอกาสหรือเมื่อไหร่ที่เขาถูกถามเรื่องนี้

เราได้ตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยทัศนคติเชิงบวก แม้ว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่เราเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาดีๆ ที่เราเคยมีร่วมกันและการเติบโตที่เราเคยประสบร่วมกัน

ฉันอยากขอบคุณทุกการสนับสนุนและความเป็นห่วงที่หลายๆ คนได้แสดงออกมาในช่วงเวลานี้ และ รู้สึกขอบคุณพี่กอล์ฟสำหรับการสนับสนุนตลอดในเส้นทางชีวิตของฉันในระหว่างที่เราคบกัน เราทั้งคู่เห็นคุณค่าของความสุขและเวลาร่วมกันและจะคอยสนับสนุนกันต่อไปในฐานะพี่ชายและน้องสาวที่ดี

ขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะ’