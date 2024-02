คนค้นฅน ตามหาผู้ร่วมเดินทาง, แฟนมีต4 สาวจูบชีวิต KISS OF LIFE และ ซิงเกิลใหม่วง MEAN

*คนค้นฅน ตามหาผู้ร่วมเดินทาง

รายการ คนค้นฅน The Explorer ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 14.00 น.ทางช่อง 9 เปิดโอกาสให้แฟนรายการร่วมออกสำรวจความหลากหลาย ผ่านการใช้ชีวิต 4 ชุมชนทั่วประเทศ กับโครงการ “nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก“ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของรายการ คนค้นฅน The Explorer ขอเชิญชวนแฟนรายการที่สนใจสมัครมาร่วมกิจกรรมกับรายการได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

–อาศัยในประเทศไทย

–อายุ 18 ปี ขึ้นไป

–ไม่จำกัด เพศ หรือ อาชีพ

สแกน QR Code กรอกแบบสอบถาม เพื่อสมัครเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทาง

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

–คัดเลือก 30 คน จากแบบสอบถาม ภายใน 15 มีนาคม

-Online Audition และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 คน ภายใน 22 มีนาคม

–ถ่ายทำต่างจังหวัดเดือน เมษายน–มิถุนายน และออกอากาศในเดือน มิถุนายน–กรกฎาคม

*4 สาวจูบชีวิต ‘KISS OF LIFE’

ไม่พูดถึงไม่ได้ สำหรับ รุกกี้ปีศาจ 4 สาวจูบชีวิต ‘KISS OF LIFE’ (คิสออฟไลฟ์) ที่รวมเมมเบอร์ไว้ถึง 3 สัญชาติเกาหลี, อเมริกัน และไทย อย่าง จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul)เจ้าของกระแสแรงเกินต้านที่ โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) คว้าตัวมาประเดิมแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทย “คิสออฟไลฟ์ ‘เดียร์ คิสซี่’ เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง อิน แบงคอก” (KISS OF LIFE ‘DEAR KISSY’ 1st Fan Meeting in Bangkok)

แฟนๆ ชาวไทยรอรับมือความแซ่บกันได้ในงาน วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ชั้น 5.5 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,900 / 3,900 / 4,900 / 5,900 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/fouroneoneent เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent

*ซิงเกิลใหม่วง MEAN

โดนใจคนถูกทิ้ง อกหักแบบไม่รู้ตัว กับเพลง ‘เราไม่รักกันตอนไหน‘ (Apart) ซิงเกิลล่าสุดของศิลปินวง MEAN ที่พูดถึงเรื่องราวความรักของคน 2 คนที่ใช้ชีวิตผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งมากมาย การสร้างความหวัง พูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันไว้ แล้วทำไมถึงจบลงแบบนี้ เราไม่รักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นคำถามที่สงสัยมาตลอด แต่งโดย พัด Vorapat พร้อมทั้ง สมาชิกวง MEAN ร่วมกันทำดนตรีที่มีกลิ่นของความเป็นวง MEAN อย่างชัดเจน พาร์ทดนตรีมีความเป็นร็อคขึ้น

ติดตามฟังเพลงและชมมิวสิควิดีโอ ได้ที่ Mean band และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook/ Twitter : MEAN Band / Instagram : @meanband, Facebook : LOVEiS /Twitter/Instagram : @LOVEiS_ent /TikTok : @meanband