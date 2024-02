ENHYPEN เสิร์ฟ I NEED U-BTS ในสไตล์ใหม่ ผ่านแคมเปญ Spotify K-Pop ON! (온) First Crush

เอนจีนมุงทางนี้! ENHYPEN ศิลปินบอยกรุ๊ป K-Pop ปล่อย Spotify K-Pop ON! (온) Single เพลง “I NEED U” ที่มีต้นฉบับจากศิลปินรุ่นพี่อย่าง BTS โดยเพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Spotify K-Pop ON! (온) First Crush ที่ถูกปล่อยออกมาเป็นเพลงแรก จากทั้งหมด 3 เพลงที่คัฟเวอร์โดยศิลปิน K-Pop

ในการคัฟเวอร์เพลง “I NEED U” ของ ENHYPEN เสียงอิเล็กทรอนิกส์ซินธ์จากเวอร์ชั่นต้นฉบับถูกแทนที่ด้วยเครื่องดนตรีอะคูสติกผสมผสานจังหวะแอฟโฟร ในขณะที่การแสดงของสมาชิกก็ถ่ายทอดอารมณ์ของเนื้อเพลงด้วยความจริงใจ และแสดงให้เห็นถึงสีสันและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของวง ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเพลงนี้มากยิ่งขึ้น

สมาชิกวง ENHYPEN กล่าวว่า “Spotify K-Pop ON! (온) Single นี้มีความหมายกับพวกเราอย่างมาก นอกจากการปล่อยซิงเกิลใหม่ให้เอนจีนได้ฟังแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้บอกเล่าเรื่องราวของจุดเริ่มต้นเส้นทาง K-Pop ของพวกเราผ่านเพลงที่เรารัก เรารู้สึกขอบคุณ Spotify ที่ให้การสนับสนุนเพลงของพวกเราเสมอ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญฉลองครบรอบ K-Pop ON! (온) ในครั้งนี้ เราหวังว่าแฟนๆ จะชื่นชอบเพลง I NEED U ในแบบฉบับของพวกเรา”

นับตั้งแต่เดบิวต์ในปี 2020 ENHYPEN ที่ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ ฮีซึง เจย์ เจค ซองฮุน ซอนอู จองวอน และนิกิ ครองใจผู้คนทั่วโลกผ่านผลงานเพลง อีกทั้งยังเป็นบอยกรุ๊ป เคป๊อปที่มียอดสตรีมมากที่สุดอันดับที่ 5 บน Spotify Wrapped ในปี 2023 และปัจจุบันมียอดสตรีมมากกว่า 8.7 ล้านคนต่อเดือน

แคมเปญ Spotify’s K-Pop ON! (온) First Crush เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของแฟนๆ ทั่วโลกที่รวมตัวกันเพราะความหลงใหลในดนตรี K-Pop และเหล่าศิลปินผู้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้น โดยแคมเปญนี้ถูกปล่อยออกมาเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบของ K-Pop ON! (온) เพลย์ลิสต์ระดับโลกที่เป็นศูนย์รวมบทเพลง K-Pop ที่นำพาให้ผู้ฟังได้ค้นพบบทเพลงที่ดีที่สุด

ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา K-Pop ON! (온) ได้ถูกบันทึกโดยผู้ใช้ Spotify กว่า 5.3 ล้านคนทั่วโลก และสร้างยอดสตรีมนับพันล้านครั้งให้กับศิลปินเกาหลี

สามารถฟังเพลง I NEED U-Spotify Singles โดย ENHYPEN ได้แล้ววันนี้ที่เพลย์ลิสต์ Spotify K-Pop ON! (온)