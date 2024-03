เอ วราวุธ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่เยอรมนี

พิธีกรคนดัง เอ วราวุธ บอสใหญ่แห่ง เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ คุกเข่าขอแฟนสาว ออม อัทธนียา แต่งงาน ขณะเดินทางไปดูงานที่ประเทศเยอรมนี ทุ่มเต็ทหามุมที่สวยที่สุด สูงที่สุด เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆ เลยทีเดียว โดยงานนี้เอ เผยภาพขณะคุกเข่าขอแต่งงานบนภูเขาท่ามกลางหิมะขาวโพลน พร้อมแคปชั่นว่า

“Life is indeed unpredictable but I would rather love to share the rest of my life with you than face all the rest in this world alone. Will you marry me?” She smiles and say “YES” #bemineforever #weddingproposal #yourlovewarmmyheart #missioncomplete

(“ชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จริงๆ แต่ฉันอยากจะแบ่งปันชีวิตที่เหลือกับคุณมากกว่าที่จะเผชิญกับสิ่งที่เหลืออยู่ในโลกนี้เพียงลำพัง แต่งงานกับฉันเถอะ?” เธอยิ้มแล้วพูดว่า “ใช่”)