เซอร์ไพรส์ของแทร่ วีเจมายด์ เปิดภาพถูกคุกเข่าขอแต่งงาน ที่แต่ละช็อตเป็นเอ็นดู

ทำเอาแฟนๆ ร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ เมื่อนักแสดง–วีเจสาว มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ได้เปิดภาพขณะถูกแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานถึง 7 ปี ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในระหว่างที่ไปเที่ยวปีนเขาที่ประเทศชิลี

และเรียกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่างแท้จริง เพราะแต่ละภาพที่เจ้าตัวนำมาลงนั้น บอกได้เลยว่าอยู่ในโมเมนต์ทั้งช็อก ตกใจ ดีใจแบบสุดๆ ไปเลย ทั้งนี้ เจ้าตัวยังได้เผยความรู้สึกในแคปชั่นว่า

“1 hours walking, 23.6 km, 39,312 steps, 299 floors and after waiting 7 years, I SAID FOOKING YES!!!! ไม่มีหน้าสวยๆเลยย หน้าบู้บี้ทุกรูป จบกันภาพในฝัน ยืนน้ำตาไหลสวยๆ เขาไม่ยอมคุกเข่าอีกรอบแล้วด้วยอ่ะ ปล. มีนาแล้วมีคู่หมั้นแล้วจ้าาา”