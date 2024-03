แบมแบม ลั่นอลังการแน่นอน อังกอร์ปิดเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทย ดึง ‘ซึลกิ’ เป็นเกสต์

จัดเต็มให้สมกับเป็นแดนเมียหลวงและบ้านเกิดของ ศิลปินดังระดับโลก แบมแบม – กันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม GOT7 ที่ขอกลับมาอังกอร์ปิดเวิร์ดทัวร์คอนเสิร์ต AREA52 ตามเสียงเรียกร้องของอากาเซไทย กับงาน 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE [AREA 52] in BANGKOK Presented by Xiaomi ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

โดยล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าว ที่ ลาน สแควร์ เอ บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยแบมแบมได้เผยว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี จนพวกเราตัดสินใจที่จะจัดอังกอร์ที่ประเทศไทย เหตุผลที่เลือกที่นี่เพราะหนึ่งเป็นบ้านเกิดผมด้วย อยากให้แฟนคลับทุกประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันซักครั้งนึงที่บ้านเกิดเรา ก็จะเป็นภาพที่สวยที่สุด

“รอบนี้จะอลังการกว่าเดิมอย่างแน่นอน รอบที่แล้วผมกั๊กหลายลูกเล่นไว้ รอบนี้ผมจะใส่เต็มทุกอย่าง ด้วยสเกลที่ใหญ่ขึ้นเป็น 2 เท่า”

Advertisement

“แต่ว่ารอบนี้ผมอยากให้มันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นโชว์ คนั้งนึงในประวัติศาสตร์ ผมเลยขอแค่วันเดียวครับ แล้วเราสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในวันเดียวเลยดีกว่าครับ”

ทั้งนี้ในคอนเสิร์ตอังกอร์ นอกจากจะสถานที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้ว แบมแบม ยังบอกด้วยว่า เรื่องของโชว์ ลิสต์เพลง เสื้อผ้า จะเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่าง แต่ก็จะคงคอนเซปต์เดิมไว้

ยก ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นความฝันของทั้ง แบมแบม และ อากาเซ “จริงๆ มันมีหลายความรู้สึกนะครับ ตั้งแต่ที่ผมได้ออฟเฟอร์จากไอมี่มาว่า ‘เรามั่นใจนะว่ายูจะจัดราชมังฯ ได้’ ไม่รู้สิ ผมว่าราชมังฯ มันเป็นฝันของผมมาประมาณ 10 ปีแล้ว มันยิ่งใหญ่ สูง และไกลจากผม”

“ไม่รู่ว่าเวลามันผ่านไปเร็วขนาดไหน ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันใกล้มาก แน่นอนว่ารู้สึกดีและตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้น แต่ในมุมมองเดียวกันก็มีวันเดียว ถ้าเกิดทำอะไรพลาดไปมันก็ไม่มีเวลาให้ผมกลับมาแก้อีก ก็อยากทำทุกอย่างมห้ออกมาเพอร์เฟคและดีที่สุดครับ”

นอกจากนี้ยังเผยว่าเตรียมฟิตหุ่นเต็มที่ “รับรองว่าหุ่นดีกว่ารอบที่แล้วแน่นอน ส่วนหัวก็อาจจะเป็นดำแดงแบบตอนนี้ แต่ผมก็อยากโชว์ทีเดียวในงานเลย ไม่อยากสปอยเยอะ เปิดโอเพนนิ่งมาอาจจะไม่มีเสื้อเลย ไม่ใช่ๆ” แบมแบมกล่าวพร้อมรอยยิ้ม

นอกจากนี้ แบมแบม ยังได้เปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ซึ่งก็คือ ซึลกี นักร้องสาวชาวเกาหลีใต้ สมาชิกของเกิร์ลกรุปชื่อดัง Red Velvet ที่ได้มีการฟีจเจอริ่งกันในเพลง Who are you ของแบมแบมด้วย

“เป็นเดบิวต์สเตจ Who are you ที่ดีที่สุดนะครับ มีหลายคนเรียกร้องแล้วอยากดูนะครับ ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อน ก็อยากให้อากาเซชาวไทยได้ดูกันก่อนครับ”