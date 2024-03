คลั่งรักไม่ไหว ‘วิว วรรณรท’ อวยพรวันเกิด ‘แม็ค’ ขอบคุณที่เป็นของขวัญให้กัน

หวานกันไม่พักสำหรับคู่รักดาราที่เพิ่งสละโสดไปหมาด ๆ อย่าง วิว-วรรณรท สนธิไชย กับนักแสดงหนุ่ม แม็ค-วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล โดยหลังจากที่ทั้งคู่ได้ออกมายืนยันสัมพันธ์รักก็ทำเอาแฟน ๆ หวีดโมเมนต์หวานไม่ได้พัก เพราะต่างฝ่ายต่างคลั่งรัก จนอิจฉาตาร้อนไปตาม ๆ กัน

ล่าสุด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มแม็ค แฟนสาวอย่างวิวก็ไม่พลาดที่จะเติมเต็มความหวาน ร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่มีเพียงแค่เธอกับแฟนหนุ่ม พร้อมอวยพรวันเกิดหวานซึ้งผ่านอินสตาแกรม villwannarot

“HBD BABIE @mac_waang ขอให้ที่รักมีแต่ความสุข มีแต่รอยยิ้มในทุก ๆ วัน เพราะรอยยิ้มของพี่มีค่ามากสำหรับหนูขอให้พี่ร่างกายแข็งแรง เพื่อจะได้อยู่กับหนูไปนาน ๆ จากนี้ไปพี่จะมีแต่สิ่งดี ๆ นะคะ เพราะพี่มีหนูอยู่ข้างๆแล้วไง😝 ~ ขอบคุณที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กันและกันนะคะ❤️❤️❤️

*You deserve the best because you’re the best!* remember that:)

Love you still and you know I always will

’til the end of time… my home my forever love🏠❤️🧑‍🦳👨‍🦳

#อยู่ให้หนูแฮปพี่ไปทุกปีเลยนะคะ