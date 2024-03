เขินตัวบิด ‘เจมส์ จิรายุ’ ฉลองครบรอบ 5 ปี กับ ‘โฟม’ โพสต์ภาพคู่ใบแรก จุดเริ่มต้นความรัก

วาสนาดูเขารักกันจริงๆ หลังจากพระเอกหนุ่ม ‘เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข’ โพสต์ครบรอบ Anniversary กับแฟนสาวนอกวงการ ‘โฟม’ ที่รักหวานฉ่ำเดินทางมาถึงปีที่ 5 โดยหนุ่มเจมส์ก็ได้โพสต์ภาพคู่รูปแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์รักของทั้งคู่

พร้อมแคปชั่นที่ทำเอาคนโสดเขินตัวบิดว่า “Our first Pic that start everything Happy anniversary my ❤️ 21.3.2024”

หลังจากนั้น ช่างภาพเจ้าของภาพถ่ายประวัติศาสตร์ใบนี้ ก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักในวันนั้น พร้อมเล่าความรู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งได้ถ่ายภาพนี้เอาไว้ โดยระบุข้อความว่า “เมื่อหลายปีมาแล้ว ผมถ่ายโฆษณาให้ AIS และตอนนั้นน้องเจมส์จิเป็นพรีเซนเตอร์ในวันนั้น ตอนนั้นน้องโฟมยังทำงานกองถ่าย (ซึ่งตอนนี้ก็ยังรับบ้าง 555) และวันนั้นก็เป็นวันแรกที่น้องโฟมและเจมส์ได้เจอกัน ปกติผมจะชอบพกกล้องถ่ายรูปติดตัวไปกองถ่ายอยู่แล้ว ซึ่งผมเห็นน้องกำลังบรีฟงานกัน เลยบอกให้น้องๆ หันมามองกล้อง ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนถ่ายงานกันต่อ

มาถึงวันนี้ไม่น่าเชื่อว่า ภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้นความรักที่ดีของน้องๆ มาจนถึงวันนี้ภูมิใจในตัวน้องโฟมและน้องเจมส์มากจริง ๆ ดีใจมากที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นในความรักของน้อง ๆ และพี่มั่นใจว่าน้อง ๆ เหมาะสมกันมากจริง ๆ”

งานนี้ทำเอาคนโสดอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียว