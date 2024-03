เต็มอิ่มสมการรอคอย DEAN – Tabber ปลดล็อกสกิลหูเคลือบทอง

จบลงไปแล้วอย่างสวยงามแบบสมการรอคอย กับคอนเสิร์ตในรอบ 7 ปีของตัวพ่อ Alternative R&B แห่งประเทศเกาหลีใต้ อย่าง DEAN ซึ่งงานนี้พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะดีนไม่ได้มาคนเดียว แต่มาพร้อมกับ Tabber ศิลปินAlternative R&B ดาวรุ่งมาแรงเจ้าของเสียงทรงเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ กับงาน “DEAN with Tabber Live in Thailand” โดยงานนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ CENTERPOINT STUDIO สุขุมวิท 105 (ซ.ลาซาล) ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับสุดอบอุ่นจากแฟน ๆ เต็มพื้นที่การแสดง และจัดเต็มโปรดัคชั่น แสง สี เสียงพร้อมให้แฟนคลับได้สัมผัสกับ “ความพิเศษ” ของตัวพ่อ Alternative R&B แบบหูเคลือบทองตั้งแต่ต้นจนจบ

เปิดด้วย “Tabber” กับบทเพลง Healing Killing, Baby Doll, Shut the f**k up, that’s mine และ Being เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นฮอลล์ ก่อน Tabber จะแวะทักทายแฟนคลับอย่างอบอุ่น และจัดเต็มโชว์ด้วยเพลงฮิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ Electric Animal, Look at my, Honey!, Adrenaline ให้ฟังกันแบบนอนสต็อปนับเป็นศิลปินคุณภาพที่หาทางแนวทางของตัวเองเจออย่างรวดเร็ว

ก่อนส่งต่อเวทีให้กับ DEAN ในเพลง Come Over, Bermuda Triangle ของ ZICO ที่ดีนได้ไป feat โดยครั้งนี้ได้นำมาทำเป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์ ตามด้วย Pour Up ก่อนจะแวะทักทายแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งงานนี้ดีนยังได้ขนเพลงเพราะพร้อมเสียงคุณภาพมาฝากอีกหลายบทเพลง อาทิ Howlin’ 404, Bonnie & Clyde, Put My Hands On You, 21 และ DIE 4 YOU ซิงเกิลล่าสุดซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล R&B Track of the year จากงานKorean Hiphop Awards 2024 ไปสดๆ ร้อนๆ งานนี้ฟินและเต็มอิ่มกันถ้วนหน้า

พิเศษมากกว่านั้นในบางบทเพลงอย่าง Love (jazz festival ver) ก็ได้ทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยเฉพาะอีกด้วย และเพลงสุดฮิตที่แฟนไทยชอบกันมาก ๆ อย่าง D (half moon) และ instagram ดีนก็ไม่พลาดที่จะแสดงให้แฟนชาวไทยได้ฟังกัน ร้องตามกันได้ทั้งฮอลล์

ก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ตกับพาร์ทที่แฟนทุกคนรอคอยกันมากที่สุด กับการแสดงร่วมกันของ DEAN และ Tabber กับเพลง 007, 3AM Freestyle และ Chi-ka ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มาพร้อม Live Performance ทรงพลัง ใจฟูไปตาม ๆ กัน และเข้าสู่ช่วง Encore กับบทเพลงส่งท้ายอย่าง I’m Not Sorry โดยตลอดทั้งคอนเสิร์ตได้มีบูธดีเจร่วมสร้างสรรค์ดนตรีคุณภาพด้วย Vibe ดี ๆ ตลอดทั้งงาน ส่งผลให้เวลาของคอนเสิร์ตได้จบลงไปอย่างรวดเร็ว