PONCHET เจ้าของเพลง พี่ชอบหนูที่สุดเลย โต้กลับคู่กรณี หลังถูกอ้างว่าขออนุญาตแล้ว



หลังจากเกิดประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ใช้ติ๊กต่อกชาวฟิลิปปินส์ที่ใช้ชื่อว่า ‘Shubbydu’ ได้นำเพลง ‘พี่รักหนูที่สุดเลย’ ที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล ไปแปลงเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ชื่อเพลงว่า ‘i like you the most’ ซึ่งทำให้มีกระแสชื่นชอบกันอย่างล้นหลาม ทั้งนี้ยังแฟนคลับชาวไทยบางส่วนยังเข้าไปสนับสนุนและใช้แผ่นเสียงเพลงนี้ในติ๊กต่อกจนเกิดเป็นไวรัล

จนกระทั่งว่า Shabbydu ได้นำเพลงนี้ไปลงแอปพลิเคชั่นเพลงอย่าง Apple Music และ Spotify ซึ่งเป็นการนำเพลงไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และไม่มีการให้เครดิตเจ้าของเพลงอย่าง PONCHET (พล เชษฐ์) อีกทั้งเพลงในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษยังฮิตติดชาร์ทในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย จนสร้างความเข้าใจผิดให้แก่คนฟังว่า Shabbydu เป็นเจ้าของเพลงนี้

Advertisement

โดยเขาได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่านี้แล้วว่า ตัวเขาเองไม่เคยอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเพลงนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ยังได้มีการเขียนชื่อเพลง PONCHET – I like you the mot ft. varinz ไว้อย่างชัดเจน และกล่าวอีกด้วยว่า ก่อนอัปโหลดเพลงได้มีการติดต่อไปยัง PONCHET เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด PONCHET (พล เชษฐ์) ก็ได้ออกมาโพสต์โต้กลับแถลงการณ์ของคู่กรณีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุว่า คู่กรณีไม่เคยมีการติดต่อเข้ามาก่อนที่จะนำเพลง”พี่ชอบหนูที่สุดเลย – I like you the most” ไปทำอีก Version English ในรูปแบบ Official เพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์และนำลงแพลตฟอร์มอื่นเพื่อสร้างรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถ้ามีหลักฐานว่าติดต่อเข้ามาก่อนทำเพลง สามารถส่งมาเพื่อเป็นหลักฐานได้นะครับ รบกวนแสดงให้เห็นด้วยครับ : )

I have never been contacted by the other party regarding the permission to reproduce “I like you the most” in English version before. The other

party created a new song in English version for commercial purposes and uploaded them to music streaming platforms to generate revenue without permission from the right’s holder. If there is an evidence of prior contact before the song was made, please send it to our team as an evidence.

PONCHET