‘เบสท์ คำสิงห์’ เผยสเปคหนุ่มที่ชอบ และงานแต่งแบบที่จินตนาการไว้

‘เบสท์ คำสิงห์’ เผยสเปคหนุ่มที่ชอบและงานแต่งแบบที่จินตนาการไว้

ยูทูปเบอร์สาวสวยมากความสามารถแห่งบ้านคำสิงห์ “เบสท์ – รักษ์วนีย์ คำสิงห์” และเจ้าพ่อเพลงรักหนุ่มๆ วง No One Else ที่มาร่วมร้องเพลงรักกันสุดโรแมนติก รายการ “วอดอวอแว” งานนี้สาวเบสท์ถึงกับเอ่ยปากบอกว่าไม่อยากเหงาอีกต่อไป เผยถึงสเปคผู้ชายในฝันและงานแต่งที่จินตนาการเอาไว้

ชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่?

เบสท์ : จริงๆ แล้ว ชอบร้องเพลงคาราโอเกะกับเพื่อน แต่ไม่เคยเรียน คือไปเรียนแล้วไม่ชอบก็เลยไม่ไปเรียนค่ะ คือแม่ซื้อคอร์สให้แต่ไม่เข้าเรียน

เรื่องที่เศร้าที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิต เบสท์ คำสิงห์ ?

เบสท์ : เป็นเรื่องครอบครัวค่ะ เสียคุณยายไปเพราะว่าตอนนั้นโควิดระบาด แล้วคุณยายติดโควิด กำลังจะหายแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำเสียชีวิตค่ะ เศร้าที่สุดในชีวิต แต่เราก็เข้าใจว่ามีเกิดแก่เจ็บตาย ถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่เราก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์

เรื่องที่ตื่นเต้นที่สุด ?

เบสท์ : ตื่นเต้นที่สุดคือไปงานๆหนึ่งเจอคนหล่อ เดวิด เบ็คแฮม เรื่องราวมันมีอยู่ว่าในวันนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยว เดวิด เบ็คแฮม จะขึ้นมาบนเวทีนะ แล้วเบสท์จะต้องไปถ่ายรูปกรุ๊ป ซึ่งเบสก็ถามว่าถ่ายรูปคู่กับ เดวิด เบ็คแฮม ได้ไหมคะ เขาก็บอกว่าตามสคริปต์ไม่มี ถ้าเกิดอยากถ่ายต้องขอถ่ายรูปเอง หนูก็หยิบโทรศัพท์หนูไป แล้วก็ขึ้นไปยืนข้างเขาบนเวที แล้วหนูก็ตื่นเต้นมากว่าจะมีการ์ดมาไล่เราหรือเปล่าจะโดนยึดโทรศัพท์หรือเปล่า ก็เลยเอาโทรศัทพ์แอบไว้ข้างใต้เสื้อ แล้วหนูก็ค่อยๆ แพลนโทรศัพท์ไปข้างหลัง แล้ว เดวิด เบ็คแฮม ก็โผล่มาข้างๆ หนูกรี๊ดเลย คือเขาหล่อมาก

ระหว่าง เบส คำสิงห์ กับ วง No One Else มุกจีบใครเสี่ยวกว่ากัน ?

เบสท์ : หนูจะไม่เล่นเป็นมุกแบบมุกเสี่ยวนะ แต่จะเป็นแบบว่าสมมุติว่าเขาพาไปทะเล แล้วตอนขากลับถ้าเขาถามว่าชอบไหมโอเคไหม หนูจะตอบไม่หนูไม่ชอบเลย เพราะว่าหนูชอบพี่ สมมุติคุยโทรศัพท์ก่อนนอนแบบอยากเห็นหน้าจังเลย เราก็จะบอกอยากเห็นแค่แป๊ปเดียวหรือว่าจะย้ายมาอยู่บ้านหนูเลย เราจะเป็นมุกแบบนี้ มันเป็นคารมของการเต๊าะผู้ชายของเรา

แนตตี้ No One Else : ของผมจะเป็น บ้านเธอรกหรือเปล่าอ่ะ ถ้าบ้านรกเดี๋ยวเราเอาไม้หันอากาศไปให้ จะได้รวมกันเป็นคำว่ารัก

คิดว่าปีนี้เราจะเหงาไหม เริ่มจะหายเหงาหรือยัง ?

เบสท์ : ปีนี้ไม่อยากเหงาแล้วค่ะ ก็มีคนแว๊บเข้ามาเรื่อยๆ ค่ะ รอพี่วู้ดดี้แนะนำอยู่ (หัวเราะ)

ชอบแบบไหน ?

เบสท์ : ชอบรุ่นพี่หล่อ สูง ไม่เจ้าชู้ ที่ชอบคนสูงเพราะว่าหนูจินตนาการว่าตอนแต่งงานเราจะใส่ส้นสูง แล้วหนูเป็นคนสูง 170 แล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ได้สูงกว่าเยอะ กลัวว่าจะใส่ส้นสูงในงานแต่งของตัวเองไม่ได้

